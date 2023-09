Google Chrome tuo raikkaan ilmeen ja jännittäviä ominaisuuksia

By

Google on ilmoittanut julkaisevansa uuden ilmeen ja jännittäviä ominaisuuksia Google Chrome -selaimelleen. Tämä päivitys on ajoitettu täydellisesti, sillä Chrome juhlii pian 15-vuotispäivää.

Chromen tuleva ulkoasu perustuu Material You -suunnitteluun, josta Android-älypuhelinten käyttäjät ovat nauttineet muutaman viime vuoden ajan. Google on päivittänyt Chromen kuvakkeet luettavuuden parantamiseksi. Uusia teemoja ja värejä on lisätty, jotta käyttäjät voivat erottaa erilaiset profiilit, kuten työ- ja henkilökohtaiset tilit.

Visuaalisten muutosten lisäksi asetusvalikkoa päivitetään tarjoamaan käyttäjille enemmän vaihtoehtoja helppokäyttöisten ominaisuuksien käyttöön. Nopeampi pääsy Chrome-laajennuksiin, Google Kääntäjään ja Google Password Manageriin on saatavilla Chrome-valikon kautta.

Itse Chrome-selain ei saa päivitystä, vaan myös Chrome Web Store käy läpi visuaalisen uudistuksen Material You Designin kanssa. Tämä Android 12:n yhteydessä esitelty suunnittelukieli parantaa käyttöliittymää lisää värejä, yksinkertaista käyttöliittymää ja kykyä mukauttaa yksittäisten elementtien värejä.

Selauskokemuksen parantamiseksi Chrome Web Store esittelee uusia laajennusluokkia ja henkilökohtaisia ​​suosituksia Google Playsta. Lisäksi Google laajentaa turvatarkistustaan ​​sisältämään laajennuksia, joiden avulla käyttäjät voivat tunnistaa kaikki julkaisemattomat laajennukset, jotka rikkovat Googlen käyttöehtoja.

Google pyrkii parantamaan luovia tekoälyominaisuuksiaan erityisesti hakutyökalullaan Bardilla. Tämä luova tekoälyteho tarjoaa käyttäjille kyselyyhteenvedot, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin Microsoft Edgen ominaisuus.

Turvallisuussyistä Google Chrome parantaa suojaustaan ​​haittaohjelmia ja tietojenkalasteluuhkia vastaan ​​tekemällä reaaliaikaisia ​​tarkastuksia Googlen tunnetuista huonoista sivustoista Googlen selaussuojan avulla. Tämän päivityksen odotetaan parantavan suojausta 25 %.

Lopuksi Google aikoo julkaista uudet Pixel 8 -puhelimensa tässä kuussa, mikä lisää yhtiön kasvavaa laitevalikoimaa.

Nämä päivitykset ja parannukset osoittavat, että Google on sitoutunut tarjoamaan käyttäjille visuaalisesti houkuttelevan, personoidun ja turvallisen selauskokemuksen.

Lähteet:

– Google-blogi: Chrome saa raikkaan ilmeen

– Material You Design: Android 12:n uusi suunnittelukieli