Google Kamera -sovellus vastaanottaa käyttöliittymän uudistuksen viimeisimmässä päivityksessä

Erittäin suosittu Google Kamera -sovellus Androidille on tulossa suuren käyttöliittymäpäivityksen läpi, mikä on ensimmäinen merkittävä muutos sen käyttöliittymässä sitten vuoden 2019. Uutinen on peräisin elokuussa paljastuneesta vuodosta, jonka Googlen viralliset lähteet ovat nyt vahvistaneet. .

Näkyvin muutos päivityksessä on valokuva- ja videotilojen täydellinen erottaminen toisistaan, mikä saavutetaan lisäämällä erillinen kytkin tilan valintapalkin alle. Käyttäjät voivat nyt vaihtaa helposti valokuva- ja videotilojen välillä, kun vastaavat välilehdet näkyvät tilan valintapalkissa.

"Lisää"-välilehti, joka sisältää lisäasetuksia ja ominaisuuksia, poistetaan tässä päivityksessä. Sen sijaan videon vakautustilat ovat nyt käytettävissä pika-asetusten kautta. Toinen muutos pika-asetuksiin on pääsytapa, koska se avautuu nyt pyyhkäisemällä ylös, toisin kuin nykyinen tapa vedä valikko ylös.

Esteettisesti sovelluksen kuvake näkyy hieman suurennettuna, mikä tarjoaa virkistyneen ja modernin ilmeen. Lisäksi Pixel 6 -sarjan odotetaan saavan Pixel 7:n uuden zoomausliukusäätimen osana tätä päivitystä.

Vaikka muutokset saattavat vaatia käyttäjiä mukauttamaan lihasmuistinsa uuteen asetteluun, remontti oli kauan myöhässä, ja sen odotetaan parantavan käyttökokemusta. Päivitys julkaistaan ​​versionumerolla v.9.0.115.561695573.37.

Kaiken kaikkiaan tämän käyttöliittymäpäivityksen on tarkoitus tuoda merkittävä muutos Google Kamera -sovellukseen, parantaa käyttöliittymää ja modernisoida sen ulkonäköä. Lähde: Tämä artikkeli perustuu Android Authorityssa julkaistun artikkelin tietoihin.