Google julkaisee uudelleen suunnitellun Pixel Camera App -sovelluksen version 9.0 kanssa

Google on ottamassa käyttöön Pixel Camera -sovelluksen versiota 9.0 sisältävän mittavan uudelleensuunnittelun, joka vaatii Android 14:n. Tämä päivitys tuo useita merkittäviä muutoksia sovelluksen käyttöliittymään ja toimintoihin.

Yksi tärkeimmistä uusista ominaisuuksista on valokuva/video-kytkin, joka sijaitsee näytön alareunassa. Vaihtimen vasemmalla puolella on asetuspaneeli, johon pääsee joko napauttamalla sitä tai pyyhkäisemällä ylöspäin etsimessä. Kytkimen yläpuolella on karuselli, joka näyttää erilaisia ​​kameran ominaisuuksia.

Karusellin Valokuva-osiossa on vaihtoehtoja, kuten Action Pan, Long Exposure, Portrait, Night Sight, Panorama ja Photo Sphere. Video-osiossa käyttäjät voivat löytää vaihtoehtoja, kuten Pan, Blur [Cinematic], Video, Slow Motion ja Time Lapse.

Yönäkymätila, joka mahdollistaa paremman hämärässä kuvaamisen, on nyt helposti käytettävissä pyyhkäisemällä. Uudelleensuunnittelu tuo muutoksia myös kamerarullan esikatselun ja etu-/takaobjektiivin vaihtajan asentoon.

Suurin osa säätimistä on siirretty näytön alaosaan helpommin yhdellä kädellä. Teemakuvake on myös päivitetty ja on nyt suurempi. Näitä muutoksia lukuun ottamatta ei kuitenkaan ole suuria visuaalisia eroja.

Päivitetty Pixel Camera -sovellus, versio 9.0.115.561695573.37, vaatii Android 14:n ja on tällä hetkellä saatavilla vain Pixel-käyttäjille Beta-ohjelmassa. Tämän päivityksen käyttöönotto alkoi 7. syyskuuta, mutta se ei ole vielä laajalti saatavilla Play Kaupassa. Sen voi kuitenkin ladata APKMirrorista.

Lähteet: Google News Group, Telegram.