Google julkaisee Pixel-kamerasovelluksen uudelleensuunnittelun versiolla 9.0, vaatii Android 14:n

Google esittelee Pixel Camera -sovelluksen suuren uudistuksen versiolla 9.0, joka vaatii nyt Android 14:n. Tämän päivityksen mukana tulee uusi valokuva-/video-kytkin, joka sijaitsee näytön alareunassa. Pyyhkäisemällä ylöspäin etsimessä avaa myös asetuspaneelin. Käyttäjät löytävät karusellin käytettävissä olevista kameran ominaisuuksista, kun he ovat siirtyneet asetuspaneeliin.

Uudelleen suunnitellussa käyttöliittymässä kameratilat on järjestetty uudelleen. Käytettävissä olevat valokuvatilat ovat Action Pan, Pitkä valotus, Muotokuva, Valokuva, Yönäkymä, Panoraama ja Photo Sphere. Videotilat ovat Pan, Blur (Elokuva), Video, Slow Motion ja Time Lapse.

Yksi merkittävä parannus on, että Night Sight on nyt vain pyyhkäisyn päässä, ja videoohjaimet on hajallaan helpompaa käyttöä varten. Kytkin on tahmea ja muistaa käyttäjän viimeksi käyttämän tilan, olipa se valokuva- tai videotila.

Lisäksi tämä päivitys muuttaa kamerarullan esikatselun ja etu-/takaobjektiivin vaihtajan sijaintia. Aiemmin kameran esikatselu näkyi lopussa ja etu-/takaobjektiivin vaihtaja oli näytön yläosassa. Uudelleensuunnittelun myötä etukamera on kuitenkin piilotettu yläreunaan, ja kamerarullan esikatseluun pääsee pitkällä painalluksella.

Näiden uudelleenjärjestelyjen lisäksi muita suuria visuaalisia muutoksia ei ole. Teemakuvake on päivitetty ja on nyt suurempi.

Pixel Camera -sovelluksen uusi versio, 9.0.115.561695573.37, on yhteensopiva vain Android 14:n kanssa, eikä sitä asenneta vanhempiin versioihin, kuten Android 13:een. Tämä päivitys julkaistaan ​​parhaillaan Beta-ohjelman Pixel-käyttäjille. Vaikka päivitys alkoi 7. syyskuuta, se ei ole vielä laajalti saatavilla Play Kaupassa. Sen voi kuitenkin ladata APKMirrorista.

Lähde: [Google News Group on Telegram](lähde)