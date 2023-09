Google saa päätökseen elokuun 2023 ydinpäivitysten käyttöönoton

Google ilmoitti äskettäin, että elokuun 2023 ydinpäivitys on valmistunut. Tämä päivitys, joka alkoi 22. elokuuta 2023 ja päättyi 7. syyskuuta 2023, on toinen tämän vuoden ydinpäivitys.

Ydinpäivitykset ovat välttämättömiä yrityksille ja organisaatioille, koska niillä voi olla merkittävä vaikutus verkkosivustojen suorituskykyyn hakutuloksissa. Olipa sijoituksen muutos positiivinen tai negatiivinen, se voi vaikuttaa suuresti orgaaniseen liikenteeseen, tuloksiin ja tuloihin.

Näiden päivitysten tapahtumisajan ymmärtäminen voi auttaa verkkosivustojen omistajia paikantamaan, ovatko heidän sivustollaan tehdyt muutokset tai Googlen sijoitusalgoritmiin tehdyt muutokset vastuussa suorituskyvyn vaihteluista.

Nyt on yrityksille sopiva aika syventyä analytiikkainsa ja arvioida mahdollisia parannuksia, joita sivuillaan ja sisällöllään voidaan tehdä.

Elokuun 2023 ydinpäivityksen arvellaan olevan merkittävä päivitys verrattuna aikaisempiin ydinpäivityksiin SEO-alan varhaisen keskustelun mukaan. Lähipäivinä julkaistaan ​​perusteellinen raportti tämän päivityksen vaikutuksista.

Aiempia ydinpäivityksiä ovat huhtikuun 2023 arvostelupäivitys, joka oli voimassa 12. huhtikuuta 25. huhtikuuta, sekä helmikuun 2023 tuotearvostelupäivitys, joka alkoi 21. helmikuuta ja päättyi 7. maaliskuuta.

Google on aiemmin tarjonnut neuvoja ydinpäivityksen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten käsittelemiseen. He ehdottivat, että elpymiseen ei ole ryhdyttävä erityisiin toimiin, koska sijoitusten lasku ei tarkoita, että verkkosivustossa olisi jotain luonnostaan ​​vialla. Google on kuitenkin tarjonnut luettelon kysymyksistä, jotka on otettava huomioon, jos ydinpäivitys vaikuttaa haitallisesti sivustoon. Vaikka jonkin verran palautumista voidaan havaita ydinpäivitysten välillä, merkittävimmät muutokset tapahtuvat yleensä toisen ydinpäivityksen jälkeen.

Lähde: Search Engine Land