Honor 90 -älypuhelin saa debyyttinsä Intiassa

Erittäin odotettu Honor 90 -älypuhelin on vihdoin matkalla Intiaan, eivätkä tekniikan ystävät voisivat olla innoissaan. Virallinen aloituspäivä on ilmoitettu 14. syyskuuta, ja paljastustapahtuma on suunniteltu klo 12. Honor Tech on pudonnut joitain kiehtovia yksityiskohtia laitteesta, joka on jo herättänyt paljon kohua sen alkuperäisen julkaisun jälkeen Kiinassa.

Yksi Honor 90:n erottuvista ominaisuuksista on sen vaikuttava kamerajärjestelmä. Siinä on kolminkertainen takakamera, jossa on huikeat 200 MP, sekä 50 megapikselin edessä oleva selfie-kamera. Valokuvauksen ystävät ovat varmasti iloisia tämän älypuhelimen tarjoamista ominaisuuksista.

Poikkeuksellisen kameransa lisäksi Honor 90:ssä on suuri Quad-Curved kelluva näyttö, jonka mitat ovat 6.7 tuumaa. Näytön korkea resoluutio on 1.5K ja huippukirkkaus 1600 nitiä. Lisäksi siinä on sarja silmiensuojausominaisuuksia, kuten riskitön himmennys, dynaaminen himmennys, matalan sinisen valon tila, vuorokausiaikainen yönäyttö ja himmennyssäädöt heikossa valaistuksessa.

Honor 90 toimii MagicOS 7.1 -käyttöjärjestelmällä, joka perustuu Android 13:een. Tämä käyttöjärjestelmä lupaa saumattoman käyttökokemuksen eri alustojen ja laitteiden välillä. MagicOS 7.1 on yhteensopiva useiden käyttöjärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa vaivattoman liittämisen eri laitteille. Älypuhelimessa on useita ominaisuuksia, kuten HonorShare helppoa tiedostojen jakamista varten, MagicText tekstin tunnistamiseen kuvissa, Honor Health -sovellus ja paljon muuta.

Mitä tulee saatavuuteensa, Honor 90 on saatavilla Amazonin kautta, joka on jo perustanut älypuhelimelle erillisen mikrosivuston. Vaikka hintatietoja ei ole vielä paljastettu, spekulaatiot viittaavat siihen, että se sijoittuu kilpailukykyisesti keskihintaiseen segmenttiin.

Ne, jotka haluavat tietää lisää Honor 90:stä, merkitsevät kalenteriisi virallista julkaisua ensi viikolla. Pysy kuulolla lisäpäivityksiä varten, sillä kaikki jännittävät yksityiskohdat paljastetaan paljastustapahtuman aikana.

Määritelmät:

– Honor 90: Honor Techin uusi älypuhelinmalli.

– MagicOS 7.1: käyttöjärjestelmä, jossa Honor 90 toimii.

– Android 13: MagicOS 7.1:n peruskäyttöjärjestelmä.

– Quad-Curved Kelluva näyttö: Näyttö, jossa on kaarevat reunat kaikilla neljällä sivulla.

– HonorShare: Ominaisuus, joka mahdollistaa helpon tiedostojen jakamisen älypuhelimen ja tietokoneiden välillä.

– MagicText: Ominaisuus, joka tunnistaa kuvien tekstin.

– Honor Health -sovellus: Terveyteen liittyvien ominaisuuksien ja toimintojen sovellus.

Lähteet:

– Honor Tech (virallinen ilmoitus)

– Amazon (omistettu mikrosivusto Honor 90:lle)