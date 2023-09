Held Sambia Pro Gloves: Täydellinen keskikauden ratsastuskumppani

By

Lämpötilan laskiessa pohjoisen pallonpuoliskon moottoripyöräilijät valmistautuvat kylmällä ajamisen haasteisiin. Held, kuuluisa saksalainen varuste- ja varusteasiantuntija, on esitellyt uuden puolikauden vaihtoehdon ratsastajille, jotka etsivät käsineitä, jotka kestävät muuttuvan sään ankarat olosuhteet – Held Sambia Pron.

Held Sambia Pro -hansikkaat on suunniteltu urheilullisen touring-estetiikkaan, ja ne yhdistävät erilaisia ​​materiaaleja ja toimintoja monipuoliseksi vaihtoehdoksi, joka sopii ihanteellisesti kauden puoliväliin. Käsineissä on kengurunahkainen kämmen, joka lisää mukavuutta ja liikkuvuutta, kun taas spandexin ja nahan sekoitus käden takaosassa tarjoaa paremman eristyksen kylmää säätä vastaan. Lisäksi käsineissä on tuuletetut sisäosat, jotka takaavat hengittävyyden lämpimissä lämpötiloissa.

Turvallisuuden kannalta Held Sambia Pro -käsineet on varustettu erilaisilla suojaominaisuuksilla. Vahvistetut litteät saumat lisäävät kestävyyttä, kun taas rei'itetyt sormet ja kämmenet tarjoavat poikkeuksellisen kulutuskestävyyden mukavuudesta ja liikkuvuudesta tinkimättä. Rystykset on suojattu muovikuorella, ja kämmen on vahvistettu SuperFabricilla ja Armaprotecilla. Käsineet ovat myös saaneet EN 15954:2015 standardin mukaisen PPE-sertifikaatin, mikä varmistaa, että ratsastajat ovat hyvin suojattuja kolaritilanteessa.

Käsineissä on myös käteviä ominaisuuksia, kuten etusormessa oleva näytönpyyhin, joka parantaa näkyvyyttä haastavissa sääolosuhteissa. Lisäksi sekä peukalossa että etusormessa on kosketusnäyttö, jonka avulla ratsastajat voivat käyttää kosketusnäyttölaitteita riisumatta käsineitä. Käsineissä on tarrakiinnitysmansetti turvallisen istuvuuden takaamiseksi, ja ratsastajat voivat valita lyhyen K-version tai pitkän L-version välillä mieltymystensä ja ajotarpeidensa perusteella.

Mustana ja harmaana saatavana olevat Held Sambia Pro -hanskat sopivat erilaisiin tyylitoiveisiin. Ratsastajat voivat valita laajasta valikoimasta kokoja, mikä varmistaa mukavan ja turvallisen istuvuuden erikokoisille käsille. Hintalappu on 139.99 USD, joten nämä käsineet tarjoavat houkuttelevan tasapainon kohtuuhintaisuuden ja laadun välillä, mikä tekee niistä houkuttelevan valinnan moottoripyöräharrastajille, jotka etsivät sekä tyyliä että toimivuutta.

Kaiken kaikkiaan Held Sambia Pro -hanskat ovat täydellinen ratsastuskumppani kauden puolivälissä. Mukavuuden, liikkuvuuden, turvaominaisuuksien ja tyylikkään muotoilun yhdistelmällä ajajat voivat lähteä luottavaisesti tielle ja nauttia moottoripyörämatkoistaan ​​myös kylmemmällä säällä.

