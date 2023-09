Gargoyles Remastered Set Multi-Platform Release

By

Disney Games ja kehittäjä Empty Clip Studios ovat julkistaneet Gargoyles Remasteredin julkaisupäivän, joka on 90-luvun klassisen sivuttain rullaavan seikkailupelin elpyminen. Peli julkaistaan ​​19. lokakuuta PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, Switchille ja PC:lle Steamin ja GOG:n kautta hintaan 14.99 dollaria.

Gargoyles Remastered tarjoaa parannetun pelikokemuksen, jossa on parannettu visuaalisuus, animaatiot ja äänitehosteet, jotka ovat saaneet vaikutteita rakastetusta animaatiosarjasta. Show-fanit ja retropelien ystävät arvostavat huomiota yksityiskohtiin herättäessään Gargoyles-maailman henkiin.

Pelaajat ottavat Gargoyles-johtajan Goljatin roolin, kun he lähtevät eeppiselle matkalle pelastaakseen maailman tuholta. Goljatilla on uskomaton voima, kyky skaalata kivitorneja ja veitsenterävät kynnet vihollisten voittamiseksi. Ilmahyökkäysten ja käsien taistelun hallitseminen on keskeistä jatkuvassa toimintapelissä.

Yksi Gargoyles Remasteredin tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky vaihtaa saumattomasti animaatiosarjan inspiroiman modernin grafiikan ja alkuperäistä peliä muistuttavan klassisen 16-bittisen tilan välillä. Tämä antaa pelaajille mahdollisuuden kokea peli haluamallaan tavalla.

Graafisten vaihtoehtojen lisäksi Gargoyles Remastered sisältää uusia ominaisuuksia, kuten saavutuksia ja pelin taaksepäin kelaamisen, jolloin pelaajat voivat räätälöidä kokemuksensa mielensä mukaan. Alkuperäinen ääniraita on myös remasteroitu, mikä lisää mukaansatempaavaa seikkailua.

Fanit voivat odottaa alkuperäisen pelin uskollista toistoa lisättyjen parannusten ja modernien ominaisuuksien ansiosta, jotka tekevät Gargoyles Remasteredistä pakollisen pelin sekä animaatiosarjan ystäville että retropelaajille.

Lähteet:

– Gargoyles Remastered julkaistaan ​​19. lokakuuta PS4:lle, Xbox Onelle, Switchille ja PC:lle (Gematsu) – https://www.gematsu.com/2022/09/gargoyles-remastered-to-launch-oct-19-for- ps4-xbox-one-switch-and-pc

– Empty Clip Studiosin virallinen verkkosivusto – http://www.emptyclipstudios.com/