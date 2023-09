Unity ilmoittaa kiistanalaisen uuden maksun pelinkehittäjille

Unity, riippumattomien pelistudioiden käyttämän suositun Unity Enginen takana oleva yritys, on herättänyt kiistaa julkistamalla uuden maksun. 1. tammikuuta alkaen kehittäjiä veloitetaan aina, kun Unity Engineä käyttävä peli ladataan. Maksu veloitetaan, kun myynti saavuttaa 200,000 12 dollarin tulorajan 200,000 kuukauden aikana tai 0.20 XNUMX asennuksen kokonaismäärässä, ja se voi olla jopa XNUMX dollaria asennusta kohti riippuen kehittäjän Unity-lisenssistä.

Tämä päätös on kohdannut vihaa ja epäuskoa pelien kehitysyhteisössä, ja kehittäjät ovat ilmaisseet huolensa mahdollisesta taloudellisesta taakasta ja kuulemisen puutteesta. Monet kehittäjät ovat huolissaan tämän maksun käyttöönoton aiheuttamista logistisista haasteista, mukaan lukien siitä, miten sitä sovelletaan pelien uudelleenasennuksiin uusiin laitteistoihin tai tilauspalveluihin, kuten Xbox Game Passiin, tai hyväntekeväisyyspelikokoelmiin, kuten Humble Bundle.

Vastauksena Unity viittasi maksuun Unity Runtime Fee -maksuna, koska se liittyy koodiin, joka käyttää kutakin peliä pelaajalaitteissa. Yhtiö väittää, että tämä maksurakenne antaa kehittäjille mahdollisuuden hyötyä jatkuvasta pelaajien sitoutumisesta. Unity Createn presidentti Marc Whitten totesi, että tämän maksun tavoitteena on "paremmin tasapainottaa arvonvaihtoa" Unityn ja kehittäjien välillä ja tuottaa enemmän tuloja yritykselle jatkaakseen investointeja moottoriin.

Tämä päätös herättää huolta studioille aiheutuvista taloudellisista vaikutuksista, jos niiden käyttäjäkunta kokee vastareaktion tai jos heidän pelinsä päätyvät massaasennuskampanjoihin. Monet kehittäjät ovat sitä mieltä, että tämä lisätty maksu on ristiriidassa heidän käsityksensä Unityn kanssa tehdystä lisenssisopimuksesta ja tuloista, joita he odottavat saavansa peleistään. Unityn epäselvyys maksun täytäntöönpanosta ja seurannasta on vain lisännyt näitä huolenaiheita.

Unity Engine, joka julkaistiin alun perin vuonna 2005, on monialustainen pelimoottori, joka saavutti suosion riippumattomien pelikehittäjien keskuudessa kohtuuhintaisuuden ja joustavuuden ansiosta. Sitä on käytetty luomaan menestyneitä nimikkeitä, kuten Cuphead, Rust ja Pokémon GO. Unity on kuitenkin kohdannut taloudellisia haasteita, jotka ovat johtaneet henkilöstön irtisanomisiin ja tarpeeseen arvioida investointejaan uudelleen. Yhtiö toivoo, että uusi palkkiorakenne lisää liikevaihtoa ja vahvistaa asemaansa alalla.

