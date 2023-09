Digitaalisen julkisen infrastruktuurin rooli taloudellisen osallisuuden ja tuottavuuden edistämisessä

By

G20 on yhteistyössä Maailmanpankin ja G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) kanssa julkaissut politiikan oppaan digitaalisen julkisen infrastruktuurin (DPI) kehittämisestä ja käyttöönotosta edistääkseen taloudellista osallisuutta ja tuottavuuden kasvua globaalissa etelässä. Asiakirjassa tarkastellaan DPI:iden mahdollisuuksia edistää taloudellista osallisuutta ja tuottavuutta tapaustutkimuksilla eri alueilta.

Yhteentoimivina ja avoimina järjestelminä toteutetut DPI:t voivat luoda osallistavia talouksia ja tarjota heikossa asemassa oleville ryhmille helpon ja turvallisen pääsyn tärkeisiin palveluihin tehokkaiden maksualustojen kautta. Tällä infrastruktuurilla on myös merkittävä rooli autettaessa kansakuntia saavuttamaan Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (SDG).

Käytäntöoppaassa mainitaan esimerkki Intiasta, joka on onnistuneesti ottanut käyttöön DPI:t, kuten Aadhaar-digitaalisen tunnuksen ja yhteentoimivan digitaalisen UPI-maksualustan. G20 uskoo, että DPI:t voivat hyödyttää rahoitussektorin lisäksi myös muita aloja, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta ja sosiaaliturvaa.

Julkaisussa tunnustetaan digitaalisten rahoituspalvelujen (DFS) avulla saavutettu edistyminen maailmanlaajuisissa taloudellisessa osallisuudessa, mutta siinä korostetaan, että työtä on vielä paljon tehtävänä, ja DPI:t voivat olla avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvin hoidetut DPI:t voivat alentaa transaktiokustannuksia, edistää innovaatioita, parantaa kilpailukykyä ja yhteentoimivuutta sekä parantaa käyttökokemuksia.

Yksityiselle sektorille DPI:t tarjoavat mahdollisuuksia innovointiin, tehokkuuden lisäämiseen ja uusien markkinoiden ja luottojen saatavuuteen edellyttäen, että tarvittavat institutionaaliset ja markkinaolosuhteet ovat olemassa.

DPI:n käyttöönotto tuo kuitenkin mukanaan myös mahdollisia riskejä, jotka liittyvät operatiivisiin, oikeudellisiin, sääntelyyn, maksukyvyttömyyteen, poissulkemiseen ja taloudellisiin kuluttajansuojakysymyksiin. Näiden riskien torjumiseksi ja DPI:n tarjoamien etujen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi viranomaisia ​​kehotetaan luomaan suotuisa ympäristö hyvien käytäntöjen, riskiperusteisen sääntelyn ja valvonnan sekä vankan tietosuoja-arkkitehtuurin avulla.

On tärkeää huomata, että politiikka-asiakirjan suositukset ovat vapaaehtoisia ja ei-sitovia, tarkoitettu viranomaisille, mutta voivat olla hyödyllisiä myös muille digitaalisen julkisen infrastruktuurin sidosryhmille.

Tähän liittyen Intian UPI-maksujärjestelmä, joka on keskeinen osa sen digitaalista julkista infrastruktuuria, koki elokuussa ennätyskuukauden 10.58 miljardilla tapahtumalla. Tämä on 67 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Intian UPI:n menestys on herättänyt kiinnostusta muissa maissa, ja kolmen Afrikan maan kerrotaan neuvottelevan Intian kanssa kumppanuuksien tutkimiseksi ja Intian UPI:n kokemuksen hyödyntämiseksi.

Lähteet:

– G20-politiikan opas taloudellisen osallisuuden ja tuottavuuden digitaalisesta julkisesta infrastruktuurista

– NDTV: Intian UPI-maksujärjestelmä tallentaa tapahtumia elokuussa