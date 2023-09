Cruise Robotaxi Company lähestyy viranomaishyväksyntää kuljettajattomien ajoneuvojen massatuotantoon

By

Cruise, General Motorsin tukema robotaksiyritys, on pääjohtaja Kyle Vogtin mukaan saaman viranomaishyväksynnän tarkoitukseen rakennetun kuljettajattoman ajoneuvonsa massatuotantoon. Yrityksen ajoneuvo, nimeltään Origin, paljastettiin vuonna 2020 ja edustaa seuraavan sukupolven kuljettajattomia autoja, joissa ei ole ohjauspyörää tai polkimia ja joissa on vain matkustajan istuimet. Vaikka Cruise käyttää tällä hetkellä muunneltuja ajoneuvoja perinteisillä ohjaimilla, tavoitteena on, että tuhannet Origins tarjoavat kyytipalveluita kaikkialla Yhdysvalloissa.

Ennen kuin tämä visio voi toteutua, Cruisen on kuitenkin voitettava sääntelyesteet ja saatava vapautus liittovaltion turvallisuusstandardeista. Vogt uskoo, että tämä tärkeä poikkeus voitaisiin myöntää jo tässä kuussa. Cruisen robotaksipalvelujen sekä suuren toimijan Waymon kriitikot ovat ilmaisseet huolensa täysin autonomisten ajoneuvojen turvallisuudesta ja valmiudesta yleisillä teillä. Itseohjautuviin autoihin liittyvät tapahtumat San Franciscossa ovat lisänneet näitä huolenaiheita.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet Cruisen ja muiden autonomisten ajoneuvojen alan yritysten kohtaamia haasteita. Viime kuussa sääntelijät määräsivät Cruisen vähentämään robotaxi-kalustoa San Franciscossa paloauton törmäyksen jälkeen. Tapahtuma aiheutti lieviä vammoja kuljettajattoman auton matkustajalle. California Public Utilities Commission myönsi kuitenkin Cruiselle ja Waymolle luvan laajentaa maksullisia kyytipalvelujaan koko päivän ajan, mikä oli merkittävä virstanpylväs teollisuudelle.

Kyle Vogt on korostanut autonomisen teknologian mahdollisuuksia parantaa liikenneturvallisuutta, mutta varoittaa, että kriitikoiden liiallinen vastustus voi haitata sen edistymistä. Waymo on myös paljastanut oman suunnittelunsa Cruise's Origin -ajoneuvoa muistuttavalle ajoneuvolle, joka on kehitetty yhteistyössä kiinalaisen autovalmistajan Geelyn kanssa. Waymo-ajoneuvo tarjoaa tilavan ja mukavan sisätilan ilman ohjauspyörää tai polkimia ja tarjoaa kuljettajalle näytöt, laturit ja säädettävät istuinvaihtoehdot.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Cruise on vain muutaman päivän päässä viranomaisluvan saamisesta täysin autonomisen ajoneuvonsa, Originin, massatuotantoon. Tämä on merkittävä askel kohti yrityksen visiota kuljettajattomasta kyytipalvelusta. Turvallisuuteen ja sääntelyyn liittyviin esteisiin on kuitenkin puututtava ennen kuin näitä ajoneuvoja voidaan ottaa käyttöön laajemmassa mittakaavassa. Siitä huolimatta Cruisen ja Waymon edistyminen merkitsee lupaavaa tulevaisuutta autonomiselle kuljetukselle.

