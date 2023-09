SAS ilmoittaa tärkeimmistä aloitteista Explore-konferenssissa

By

SAS julkaisi äskettäin useita merkittäviä ilmoituksia Explore-konferenssissaan Las Vegasissa ja esitteli sitoutumistaan ​​tekoälyyn ja analytiikkaan. Yksi tärkeimmistä aloitteista on heidän lupauksensa investoida miljardi dollaria tekoälyllä toimiviin teollisuusratkaisuihin. Tämä investointi heijastaa SAS:n keskittymistä tehdä analytiikka kaikkien ulottuville, kaikkialla.

Tämän lupauksen mukaisesti SAS hyödyntää generatiivista tekoälyä ratkaistakseen datahaasteita. Yhtiö työskentelee luodakseen autenttista dataa, joka heijastaa reaalimaailman ympäristöjä, varmistaakseen käyttäjien yksityisyyden suojan, harhatestauksen ja lieventämisen sekä testatakseen harvinaisia ​​ja äärimmäisiä tapahtumia. Lisäksi SAS tarjoaa "digitaalisia kaksosia", jotka ovat fyysisten järjestelmien kaksoiskappaleita, joiden avulla organisaatiot voivat kokeilla uusia ratkaisuja ja testata strategioita tehokkuuden parantamiseksi.

SAS on tehnyt yhteistyötä Microsoftin kanssa integroidakseen heidän luovat tekoälyominaisuudet Microsoft Azure OpenAI -alustaan. Käyttämällä SAS-orkesteri- ja analytiikkatyökaluja yhdessä Azuren kanssa yritykset voivat tukea kriittisiä toimintoja ja edistää innovaatioita. Integroinnin on määrä olla saatavilla rajoitetun esikatselun aikana myöhemmin tänä vuonna.

Toinen merkittävä ilmoitus on SAS Healthin, terveydenhuollon alustan, joka on suunniteltu tarjoamaan datan ja analytiikan automatisointia, julkaisu. Tämän yritysratkaisun tavoitteena on parantaa terveystietojen hallintaa ja tarjota oivaltavaa analytiikkaa mahdollistamalla sähköisten terveystietojen nopean käsittelyn standardoiduissa muodoissa. SAS Healthilla odotetaan olevan keskeinen rooli terveydenhuollon toimittamisessa tulevaisuudessa.

Myös Viya-alusta sai päivityksiä konferenssissa. SAS esitteli Viya Workbenchin, turvallisen pilvipohjaisen kehitysympäristön koodin suorittamiseen. He ilmoittivat myös kolme asiakasta suosituille kehitystyökaluille: Jupyter Notebook, Visual Studio Code ja SAS Enterprise Guide. Näillä parannuksilla pyritään lisäämään tuottavuutta ja mahdollistamaan datatieteilijöille ja kehittäjille nopeammat innovaatiot.

SAS julkisti myös SAS App Factoryn, sovelluksen nopeasti kehittyville tekoälypohjaisille sovelluksille. Tämä ratkaisu automatisoi pilvipohjaisen teknologiapinon, mukaan lukien React, TypeScript ja Postgres, asennuksen. Sen on tarkoitus olla yleisesti saatavilla ensi vuonna yhdessä Viya Workbenchin kanssa.

Näiden aloitteiden lisäksi SAS toi markkinoille sähköyhtiöille suunnatun SAS Energy Forecasting Cloudin. Tämä pilvipohjainen palvelu auttaa parantamaan suunnittelua ja toimintaa tarjoamalla ennakoivaa analytiikkaa huippukysynnän ja lähetyksen suunnitteluun. Koekäyttö Los Angelesin vesi- ja sähköministeriön kanssa osoitti tämän ratkaisun mahdollisuudet.

Koko konferenssin ajan SAS korosti tekoälyn ja tiedonhallinnan merkitystä. He korostivat asiantuntemustaan ​​hallinnon ja vaatimustenmukaisuuden alalla sekä painottivat malliensa läpinäkyvyyttä, erityisesti luovaan sisältöön liittyvien mallien läpinäkyvyyttä. SAS toisti sitoumuksensa toimittaa täysin toimivia tekoälyratkaisuja ja korosti niiden tarjoamaa arvoa "viimeisellä maililla".

Kaiken kaikkiaan SAS:n ilmoitukset Explore-konferenssissa vahvistavat heidän omistautumistaan ​​tekoälylle, analytiikkaan ja teknologian kehittämiseen kriittisten liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi.

