Modulaarinen Roof Boxxer 2 -kypärä: tyylikäs ja käytännöllinen valinta moottoripyöräilijöille

Roof Boxxer -kypärä on ollut suosittu valinta moottoripyöräilijöiden keskuudessa sen perustamisesta lähtien vuonna 1993. Ainutlaatuisesta pyöristetystä muotoilustaan ​​tunnettu Roof, jossa yhdistyvät moderni ja retrotyyli, juhlii nyt 30-vuotisjuhliaan esittelemällä uusimman version yhdestä rakastetuimmista kypäristä. – Boxxer 2 -moduulikypärä.

Alkuperäinen Roof Boxxer -kypärä, joka lanseerattiin vuonna 1995, saavutti suosiota silmiinpistävän tyylinsä ja käytännöllisten ominaisuuksiensa ansiosta. Sen modulaarinen rakenne, jossa on 180 astetta kääntyvä leukatango, tarjosi ajajille joustavuutta siirtää tanko helposti pois tieltä säilyttäen samalla erehtymättömän esteettisen ilmeen. Vuonna 2017 Roof esitteli Boxxer Carbonin, kevyemmän ja suorituskykyisemmän version samasta mallista.

Boxxer 2 on Boxxer-sarjan evoluutio, jossa Roof säilyttää ikonisen tyylinsä ja sisältää päivitetyn teknologian uuden ECE R22.06 -standardin mukaiseksi. Kypärä säilyttää kaksois-P/J-homologoinnin, mikä tarkoittaa, että se on hyväksytty tiekäyttöön leukatangon ollessa auki tai kiinni. Uusi FleXLocker-järjestelmä varmistaa lasikuitukuoren turvallisen lukituksen avoimessa asennossa, jolloin kypärä painaa vain 3.5 puntaa (1,600 22.06 grammaa). Huomattavaa on, että huolimatta 2 standardin mukaisesta Boxxer XNUMX:sta säilyy sama paino kuin edeltäjänsä.

Kypärän sisällä Boxxer 2:ssa on irrotettava ja pestävä Silent Lining -sisustus antibakteerisella käsittelyllä, joka on suunniteltu mukavuuteen ja hiljaiseen ajokokemukseen. Kypärässä on myös ylimääräisiä pehmusteita mukautettavan paksuuden vuoksi, ja se tarjoaa valinnaisia ​​eripaksuisia poskipehmusteita. Siinä on kirkas naarmuuntumaton visiiri huurtumista estävällä näytöllä ja se on intercom-valmis.

Modulaarinen Roof Boxxer 2 -kypärä on saatavana kolmessa kiinteässä värissä (musta, harmaa ja punainen) ja useilla graafisilla vaihtoehdoilla. Sitä tarjotaan kooissa XS-XXL, ja sen suositushinta on 499 euroa (536 dollaria).

Yhteenvetona voidaan todeta, että Roof Boxxer 2 -moduulikypärässä yhdistyvät tyyli ja käytännöllisyys, mikä tekee siitä houkuttelevan valinnan moottoripyöräilijöille. Päivitetyllä suunnittelulla ja turvallisuusstandardien noudattamisella tämä kypärä tarjoaa ajajille täydellisen yhdistelmän innovaatiota ja klassista vetovoimaa.

Termien määritelmät:

– Modulaarinen kypärä: Kypärä, jossa on leukavarsi, joka voidaan kääntää ylös, jolloin ratsastaja voi paljastaa kasvonsa kokonaan.

– Homologointi: Prosessi, jolla varmistetaan, että tuote täyttää tietyt turvallisuus- ja suorituskykystandardit.

– ECE R22.06 -standardi: Eurooppalainen standardi moottoripyöräkypärille, joka varmistaa, että ne täyttävät erityiset turvallisuusvaatimukset.