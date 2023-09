Andrew Flintoff palaa krikettikentälle Englannin joukkueen palkattomana konsulttina

By

Entinen Englannin krikettipelaaja Andrew Flintoff on palannut krikettikentälle joutuessaan onnettomuuteen kuvattaessa BBC-ohjelmaa Top Gear viime joulukuussa. Flintoff, joka on ystävä Rob Keyn, Englannin kriketin toimitusjohtajan kanssa, työskentelee nyt palkattomana konsulttina Englannin joukkueen kanssa meneillään olevassa neljän ottelun yhden päivän kansainvälisessä sarjassa Uutta-Seelantia vastaan.

Rooli on väliaikainen ja rajoittuu seuraaviin neljään otteluun, eikä Flintoffin odoteta matkustavan joukkueen mukana ensi kuussa Intian MM-kisoihin. 45-vuotias krikettipelaaja, joka pelasi Englannissa 79 testiä ja 141 yhden päivän kansainvälistä ottelua ennen kuin hän jäi eläkkeelle vuonna 2009, nähtiin johtavan harjoituksia Englannin joukkueen kanssa Sophia Gardensissa Cardiffissa.

Flintoff mursi kylkiluidensa onnettomuudessa viime vuonna, mutta nyt hän on toipunut ja on palannut kentälle. Hänen paluunsa krikettimaailmaan on herättänyt jännitystä fanien keskuudessa, jotka muistavat hänen panoksensa Englannin joukkueeseen hänen pelaajauransa aikana. Vaikka hän ei ole pysyvä pelaaja joukkueessa, hänen kokemuksensa ja asiantuntemuksensa ovat epäilemättä arvokkaita pelaajille meneillään olevan sarjan aikana.

On aina inspiroivaa nähdä entiset pelaajat, kuten Flintoff, pysyvän yhteydessä rakastamaansa urheiluun ja jakavan tietonsa uuden sukupolven kriketinpelaajien kanssa. Tämä väliaikainen rooli palkattomana konsulttina osoittaa Flintoffin omistautumisen pelille ja hänen halukkuutensa osallistua kaikin mahdollisin tavoin.

