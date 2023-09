Framework esitteli täysikokoisen SD-laajennuskortin modulaariseen kannettavaan tietokoneeseensa

By

Modulaarisen Framework-kannettavan takana oleva yritys Framework on ilmoittanut, että se työskentelee laitteelleen täysikokoisen SD-laajennuskortin parissa. Yritys on päättänyt "ilmoittaa etukäteen" moduulista, mikä tarkoittaa, että on mahdollista, että sitä ei koskaan toimiteta. Näin toimimalla Framework pyrkii kuitenkin viemään yhteisönsä kehitysprosessin kulissien taakse.

Vuonna 2021 tehdyssä kyselyssä Framework-yhteisö arvioi täysikokoisen SD-kortin toiseksi kysytyimmäksi portiksi gigabitin ethernet-liittimen jälkeen, jota Framework aloitti myymään viime vuonna. SD-laajennuskortin julkaisun viivästyminen johtui yhtiön päätöksestä keskittyä ensimmäisen kannettavan tietokoneensa lanseeraukseen vuonna 2020.

Jokaisessa Frameworkin kehittämässä laajennuskorttimoduulissa on tavalliset urospuoliset USB-C-portit, jotka voidaan kytkeä emolevyn upotettuihin naaraspuolisiin USB-C-portteihin. Tämä mahdollistaa moduulien käytön muiden USB-C-tietokoneiden kanssa tai vaihtamisen Framework-koneiden välillä.

Lisäksi Framework tarjoaa alennettuja 11. sukupolven Intel Core -emolevyjä, joiden hinnat vaihtelevat 199 dollarista 399 dollariin, käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita oman epävirallisen Intel NUC:n rakentamisesta.

Kaiken kaikkiaan Frameworkin ilmoitus täysikokoisesta SD-laajennuskortista ja alennettujen emolevyjen saatavuus tarjoavat käyttäjille jännittäviä mahdollisuuksia muokata ja rakentaa omia modulaarisia kannettavia ja minipöytätietokoneita.

