Forza Motorsportin esikatselu: Lupaava alku Ultimate Racing Simille

Forza Motorsport on aina ollut tunnettu hienosta kilpakokemuksestaan, eikä sarjan tuleva osa näytä olevan poikkeus. Pelin Builders Cupin intro-sarjan äskettäisessä esikatselussa on selvää, että Turn 10 Studios -kehittäjät ovat luoneet vankan pohjan vuosien kilpa-innostukselle.

Intro-sarjassa on kolme rataa ja kolme autoa, joilla jokaisella on omat ainutlaatuiset ajo-ominaisuudet. Ajatpa sitten vuoden 2019 Subaru STI S209:llä, 2018 Honda Civic Type R:llä tai 2018 Ford Mustang GT:llä, autot tuntuvat fantastisilta. Mukauttamisvaihtoehdot mahdollistavat myös hienosäädöt, jotka todella vaikuttavat kunkin ajoneuvon ajotapaan.

Yksi Forza Motorsportin erottuvista ominaisuuksista on sen saavutettavuus. Peli tarjoaa vaikeusliukusäätimen, useita pelitiloja sekä runsaasti harjoitus- ja apuvaihtoehtoja. Erityisesti kelauspainike on harjoituskierrosten rakastettu ominaisuus, jonka avulla kilpailijat voivat nollata nopeasti radalta poistumatta. Se rohkaisee kokeiluun ja leikkimiseen ilman rangaistuksen pelkoa.

Pelin kehysnopeus on toinen huomionarvoinen näkökohta. Forza Motorsport toimii tasaisella 60 fps nopeudella kaikilla alustoilla, mukaan lukien Xbox Series S. Peliympäristössä, jossa monet AAA-pelit kamppailevat saavuttaakseen 60 fps:n, tämän tasoinen reagointikyky on raitista ilmaa kilpa-harrastajille.

Vaikka julkaisun yhteydessä on ollut huolta puuttuvista ominaisuuksista, kuten katsojatila ja jaettu näyttö, Forza Motorsportin ydinkokemus on edelleen vahva. Turn10 on keskittynyt toimittamaan kilpa-simin, joka asettaa etusijalle reagointikyvyn, mukauttamisen ja saavutettavuuden. Tuloksena on visuaalisesti upea peli, jossa on säteilyjäljitetty globaali valaistus ja dynaaminen valaistus, joka herättää autot ja radat eloon.

Tulevaisuudessa Forza Motorsportin on suunniteltu olevan live-palvelun peli, jossa on säännöllisiä sisältöpudotuksia ja sosiaalisia ominaisuuksia sisäänrakennettuna. Tämä varmistaa, että pelaajilla on runsaasti uusia karttoja, ajoneuvoja ja haasteita tulevina vuosina.

Kaiken kaikkiaan Forza Motorsport näyttää lupaavalta äärimmäisenä kilpa-siminä. Sen huomio yksityiskohtiin, saavutettavuus ja upea visuaalinen tarkkuus tekevät siitä jännittävän ja mukaansatempaavan kokemuksen. Olitpa sarjan fani tai uusi kilpapelien fani, Forza Motorsportista on tulossa ehdottomasti pelattava peli.

Lähteet:

– URL-osoitteita ei ole annettu.