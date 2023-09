Esittelyssä Xbox Mastercard: Ansaitse pisteitä pelikokemuksestasi

By

Microsoft on julkistanut uusimman tarjouksensa pelaajille: Xbox Mastercardin. Tämän uuden luottokortin avulla kortinkäyttäjät voivat ansaita pisteitä ostoksistaan, jotka voidaan lunastaa pelejä ja lisäosia varten Microsoft Storessa. Kortti on aluksi yksinomaan Xbox Insider -ohjelman jäsenten saatavilla Yhdysvalloissa 21. syyskuuta alkaen, ennen kuin se on ensi vuonna kaikkien Yhdysvalloissa asuvien Xbox-käyttäjien saatavilla.

Xbox Mastercard on Microsoftin ja Barclaysin yhteistyön tulos. Kuten odotettiin, kortin tarkoituksena on kannustaa käyttäjiä ostamaan Xbox-sisältöä. Jokaista päivittäisiin ostoihin käytettyä dollaria kohden kortinhaltijat saavat yhden palkintopisteen. Palkintopisteprosentti nousee kuitenkin viiteen pisteeseen Microsoft Storessa käytettyä dollaria kohden. Lisäksi valikoitujen suoratoisto- ja ruokailupalveluiden, kuten Netflixin, DoorDashin ja Grubhubin, kautta tehdyt ostokset ansaitsevat kolme pistettä dollaria kohden.

Jokaisen palkintopisteen arvo on yksi penni, kun se lunastetaan Xbox-peleihin ja lisäosiin. Tämä tarkoittaa, että jos käytät 1,000 10 dollaria tavallisiin ostoihin kortilla, ansaitset XNUMX dollaria vastaavan pisteen, jonka voit käyttää uusiin peleihin. Korttia on saatavana viidessä eri mallissa, ja käyttäjät voivat muokata sitä Xbox Gamertagilla.

Toiminnallisesti Xbox Mastercard tukee lähimaksuja ja digitaalisia lompakoita. Kortinhaltijat pääsevät myös ilmaiseksi FICO-luottopisteisiinsä. Kortin vuosikorko (todellinen vuosikorko) voi vaihdella 20.99 prosentista 31.99 prosenttiin luottotarkastuksen tuloksista riippuen.

Microsoft tarjoaa muutamia lisäetuja houkutellakseen käyttäjiä rekisteröitymään ja käyttämään korttia. Kortinhaltijat saavat 5,000 50 korttipisteen (vastaa XNUMX dollaria) bonuksen ensimmäisen ostonsa jälkeen. Lisäksi jäsenet saavat kolmen kuukauden Xbox Game Pass Ultimaten ilmaiseksi, kun he ovat käyttäneet Mastercardia ensimmäisen kerran. Tämä tilaus voidaan siirtää jopa ystävälle, jos kortinhaltija on jo tilaaja.

Kaiken kaikkiaan Xbox Mastercard pyrkii parantamaan Xbox-käyttäjien pelikokemusta palkitsemalla heitä ostoksistaan. Houkuttelevan palkkiopistejärjestelmän ja eksklusiivisten bonusten ansiosta tämä luottokortti vetoaa varmasti innokkaisiin pelaajiin.

