Football Manager 2024 -julkaisupäivä julkistettu

Sega on paljastanut, että Football Manager 2024 julkaistaan ​​6. marraskuuta. Peli on saatavilla useille alustoille, mukaan lukien PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S ja älypuhelimet. Tämä on Football Manager -sarjan 20. osa, ja se on sarjan ensimmäinen peli, joka julkaistaan ​​Japanissa.

Yksi tärkeä FM24:n ominaisuus on sen saatavuus Xbox Game Passissa julkaisun yhteydessä PC- ja Xbox Series X/S -käyttäjille. Lisäksi Football Manager 2024 Mobile on käytettävissä Netflixin kautta, kun FM23 Touch on sisällytetty Apple Arcadeen.

Pelin takana oleva kehitystiimi Sports Interactive ilmaisi innostuksensa julkaisusta Japanissa ja japanin kielen tuen käyttöönotosta. Tämä sekä pelin integrointi Netflixiin, jolla on laaja tilaajakunta yli 230 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti, tarjoaa Football Managerin pelaajayhteisölle merkittävän mahdollisuuden kasvaa entisestään.

Football Manager 2024 -tapahtuman ennakkotilaukset ovat tällä hetkellä auki ja tarjoavat 10 prosentin alennuksen viralliseen julkaisupäivään asti. Ennakkotilaus antaa PC-/Mac-pelaajille pääsyn myös ennakkoon noin kaksi viikkoa ennen pelin julkaisua.

On syytä huomata, että Football Manager 2024:n odotetaan olevan viimeinen osa ennen ensi vuonna tehtävää FM25:n suurta kunnostusta. Eurogamerin haastattelussa Sports Interactiven pomo Miles Jacobson ilmaisi henkilökohtaisen pettymyksensä sarjan edelliseen julkaisuun huolimatta sen valtavasta suosiosta.

Lähteet:

– Eurogamer

- Sega

Määritelmät:

– Xbox Game Pass: Microsoftin tarjoama tilauspalvelu, joka tarjoaa pääsyn pelikirjastoon kuukausimaksua vastaan.

– Early Access: Aika ennen pelin virallista julkaisua, jonka aikana pelaajat voivat käyttää ja pelata peliä, kun se on vielä kehitys- tai testausvaiheessa.