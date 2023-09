Flipkart Mobiles Bonanza -ale: Hyviä tarjouksia älypuhelimista

Flipkart isännöi parhaillaan Mobiles Bonanza -alennusmyyntiä, jossa asiakkaat voivat löytää upeita tarjouksia ja alennuksia useista älypuhelimista, mukaan lukien suosittuja malleja, kuten iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro ja Nothing Phone 1. Tämä seitsemän päivän alennusmyynti alkoi 3. ja jatkuu 9.

Tämän alennuksen aikana Flipkart tarjoaa alennusten lisäksi myös pankkitarjouksia, maksuperusteisia alennuksia, maksuttomia EMI-vaihtoehtoja ja vaihtotarjouksia tietyissä älypuhelimissa. Asiakkaat voivat hyödyntää näitä tarjouksia ostaakseen haluamansa puhelimet edullisempaan hintaan.

Meneillään olevassa Mobiles Bonanza -myynnissä iPhone 14:n hinta on Rs. 68,999 79,900, mikä on pienempi kuin sen alkuperäinen hinta Rs. 11 5. Realme 22,999 Pro 23,999G on saatavilla hintaan Rs. 12 5 Rs. 19,499 24,999. Redmi Note 1 Pro 28,999G:n voi ostaa Rs:n alkuhintaan. 33,999 XNUMX, pienempi kuin Rs. XNUMX XNUMX. Lisäksi Nothing Phone XNUMX on listattu hintaan Rs. XNUMX XNUMX, alennettu sen alkuperäisestä hinnasta Rs. XNUMX XNUMX.

Jos kuitenkin unohdat tämän alennuksen, älä huoli! Flipkartilla on useita tulevia myyntiä, joita voit odottaa. Lokakuussa vuosittainen Big Billion Days -alennus alkaa 3. lokakuuta ja voi kestää lokakuun 10. päivään asti. Tämä alennus tarjoaa yleensä merkittäviä alennuksia elektroniikasta, lisävarusteista ja televisioista. Lisäksi Flipkart saattaa järjestää Big Dussehra -alennuksen 20. lokakuuta - 24. lokakuuta, ja se tarjoaa jopa 80 prosentin alennuksen erilaisista tuotteista.

Kun siirrymme marraskuuhun, Flipkart järjestää todennäköisesti Big Diwali -alennusmyynnin 1. marraskuuta - 6. marraskuuta, jota seuraa Flipkart Mobile Bonanza -alennus 8. - 14. marraskuuta, jossa on eksklusiivisia tarjouksia ja alennuksia älypuhelimista. Lisäksi järjestetään Grand Gadgets Days -ale 18. - 24. marraskuuta ja Grand Home Appliances -alennus 24. - 28. marraskuuta. Marraskuun viimeisinä viikkoina voi myös nähdä Best Of Season -ale, Grand Gadget Days -alennus ja Black Perjantai alennus Flipkartissa.

Joulukuussa valmistaudu Flipkart End of Season -alennusmyyntiin 7. - 12. joulukuuta, Big Saving Days -alennukseen 16. - 21. joulukuuta, Flipkart End Of Season -aleen jouluversioon 22. - 25. joulukuuta ja Vuoden lopun alennus 24.-31. Flipkart voi myös järjestää Grand Gadgets Days -alennuksen vuoden kolmena viimeisenä päivänä.

Näiden tulevien myyntien aikana Flipkart aikoo tehdä yhteistyötä useiden rahoituslaitosten kanssa tarjotakseen asiakkaille käteispalautuksia, palkintopisteitä ja alennuksia, jotta he voivat säästää entistä enemmän verkko-ostoksia tehdessään.

