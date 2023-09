Santa Cruz esittelee kevyen eMTB:n: The Heckler SL:n

Santa Cruz on laajentanut sähköpyörien valikoimaansa lisäämällä Heckler SL:n, kevyen eMTB:n, joka toimii Fazuan Ride 60 -moottorilla ja 430 Wh akulla. Suhteellisen kevyellä järjestelmällä pyörän paino pidetään alhaisella 40 punnan alueella. Runkorakenne on ohuempi verrattuna Santa Cruzin täysitehoiseen Heckler-malliin, mikä tekee siitä vähemmän ilmeistä, että kyseessä on eMTB.

Sekapyörät, 160 mm:n haarukka ja 150 mm:n takaliike, Heckler SL lupaa olla monipuolinen ja tehokas pyörä. Santa Cruz väittää, että se on "sopiva nopeaan pakenemiseen ja kyydistä parhaan hyödyn saamiseen". Pyörää on saatavana eri kokoisina S-XXL-kokoisina, mikä varmistaa hyvän istuvuuden eripituisille ajajille.

Heckler SL:ssä on hiilikuiturunko, jossa on vaihtoehtoja C- tai CC-tason kehyksille. CC-kehykset ovat kevyempiä, koska niissä on käytetty erilaista hiiltä. Fazua Ride 60 -moottorin näyttö on integroitu yläputkeen, ja se tarjoaa tietoa ajotilasta ja akun varaustasosta. Moottorin säädin on sijoitettu ohjaustangon vasemmalle puolelle.

Geometrian suhteen Heckler SL tarjoaa erilaisia ​​ulottumalukuja ja pään kulmia iskun takaosassa olevan flip chipin koosta ja sijainnista riippuen. Ketjutangon pituus vaihtelee koon mukaan tasapainon säilyttämiseksi. Pyörässä on täysikokoinen vesipulloteline etukolmion sisällä.

Heckler SL on saatavana erilaisina rakennussarjoina, joiden hinnat vaihtelevat 7,299 12,999 dollarista XNUMX XNUMX dollariin. Pyörässä on Maxxis DHF / DHR II -rengasyhdistelmä, joka takaa hyvän pidon. Jotkut ratsastajat saattavat kuitenkin pitää parempana koteloitumpaa rengasta paremman tuen ja pienentääkseen putoamismahdollisuuksia.

Mitä tulee ajovaikutelmiin, Heckler SL tarjoaa tasaisen ja hiljaisen kiipeilykokemuksen, erityisesti matalammissa moottoritiloissa. Pyörä tarjoaa vaikuttavan pidon ja vakauden laskuissa säilyttäen samalla hyvät hyppyominaisuudet. Specialized Levo SL:ään verrattuna Heckler SL:ssä on enemmän alamäkeen suuntautunut tuntuma.

Yksi mahdollinen haittapuoli on Ride 60 -järjestelmän rengasohjain, joka voi tuntua halvalta ja vaatii useita painalluksia tilan vaihtamiseen. Pyörässä on kuitenkin kolme ajotilaa: Breeze, River ja Rocket, jotka vastaavat erilaisia ​​​​ajomieltymyksiä.

Yhteenvetona Santa Cruzin Heckler SL on kevyt eMTB, joka tarjoaa monipuolisuutta ja suorituskykyä erilaisissa maastoissa. Sen tyylikäs muotoilu ei välttämättä ole heti selvää, että se on eMTB. Ratsastajat voivat odottaa vahvaa kiipeilykokemusta, vaikuttavaa pitoa ja vakautta laskeutumisissa sekä alamäkeen suuntautunutta fiilistä.