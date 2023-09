First Advantage hankkii Biometric Technology Provider Infinite ID -tunnuksen

Työllisyyden taustaseulonta- ja varmistuspalveluita tarjoava First Advantage on ilmoittanut ostavansa biometristen tekniikoiden toimittajan Infinite ID:n 41 miljoonalla dollarilla käteisellä. Yrityskaupan tavoitteena on laajentaa First Advantagen verkko- ja henkilöllisyydenvarmistustarjontaa yhdysvaltalaisille asiakkailleen.

Infinite ID, jonka pääkonttori sijaitsee Hicksvillessä, New Yorkissa, on yksityisen sijoitusyhtiön Enlightenment Capitalin salkkuyhtiö. Yhtiön odotetaan tuottavan yli 10 miljoonaa dollaria vuosittaisia ​​liikevaihtoja. Biometrisen teknologian toimittaja tarjoaa tunnistus- ja todennustyökaluja eri aloille, mukaan lukien puolustus ja tiedustelu, kansallinen turvallisuus, lainvalvonta, rajaturvallisuus, katastrofivalvonta ja hätätilanteiden hallinta sekä yritysturvallisuus.

First Advantagen toimitusjohtaja Scott Staples totesi, että Infinite ID:n ohjelmisto täydentää yhtiön olemassa olevia RightID- ja Digital Identity Services -palveluita. Tämä yritysosto nähdään merkittävänä askeleena kohti First Advantagen tuotevalikoiman ja ydinliiketoiminnan laajentamista.

Tällä hankinnalla First Advantage pyrkii parantamaan kykyään tarjota kehittyneitä biometrisiä teknologiaratkaisuja, jotka auttavat työnantajia vähentämään riskejä ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta. Biometrinen todennus tarjoaa korkean turvallisuustason käyttämällä ainutlaatuisia fyysisiä tai käyttäytymiseen liittyviä ominaisuuksia, kuten sormenjälkiä, kasvojentunnistusta tai iirisskannausta, yksilön henkilöllisyyden tarkistamiseen.

Lähteet: First Advantage, Infinite ID

