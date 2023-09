Instagramin Threads esittelee avainsanahakuominaisuuden

Instagramin Threads, viestisovellus, joka on suunniteltu houkuttelemaan käyttäjiä pois kilpailevista sosiaalisista verkostoista, on ottanut käyttöön uuden avainsanahakuominaisuuden. Aikaisemmin Threadsin käyttäjät saattoivat hakea vain muita tilejä, mutta avainsanahaun lisääminen antaa nyt mahdollisuuden etsiä viestejä tiettyjen termien perusteella. Ominaisuus on otettu käyttöön englanniksi ja espanjaksi useissa maissa, mukaan lukien Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Intiassa ja Meksikossa. Uusi hakuominaisuus on saatavilla sekä Threadsin mobiiliversiossa että elokuussa lanseeratulla verkkosivustolla.

Avainsanahakuominaisuus oli ollut yksi Threadsin käyttäjien pyytävimmistä lisäyksistä. Mahdollisuus etsiä viestejä yhdistää nyt Threadsin muihin sosiaalisiin verkostoihin, kuten X:ään (aiemmin Twitter) ja Blueskyyn, jotka tarjoavat jo samanlaisia ​​ominaisuuksia. Käyttäjät voivat käyttää hakutoimintoa valitsemalla Haku-kuvakkeen ja kirjoittamalla avainsanan tai termin. Hakutuloksissa näkyvät vastaavat tilit tai viestit.

Heinäkuisen julkaisunsa jälkeen Threads on houkutellut yli 100 miljoonaa uutta käyttäjää. Aktiivisten päivittäisten käyttäjien määrä alkoi kuitenkin laskea huipunsa 7. heinäkuuta jälkeen. Heinäkuun 26. päivään mennessä päivittäinen käyttö oli laskenut 70 % ja 7. - 7. elokuuta käyttäjien määrä laski 79 %. Jotta käyttäjät pysyisivät kiinnostuneina, Threads on työskennellyt uusien ominaisuuksien lisäämiseksi ja olemassa olevien ominaisuuksien parantamiseksi. Avainsanahaun äskettäisen lisäyksen tavoitteena on saada takaisin tai houkutella uusia käyttäjiä.

Jotkut käyttäjien edelleen pyytämät ominaisuudet sisältävät muokkauspainikkeen, suoran viestitoiminnon ja hashtag-järjestelmän. Sivuston julkaisu elokuussa oli merkittävä kehitysaskel, sillä Threads oli aiemmin saatavilla vain mobiilisovelluksena. Threads kehittyy jatkuvasti ja tekee muutoksia vastatakseen käyttäjien vaatimuksiin ja pysyäkseen muiden sosiaalisen median alustojen tahdissa.

