Antibioottien uusi raja: sukupuuttoon kuolleiden lajien louhinta

Vallankumouksellinen lähestymistapa antibioottien löytämiseen vie tiedemiehet takaisin kivikaudelle. Mikrobilääkeresistenssin lisääntyessä, mikä aiheuttaa lähes 5 miljoonaa kuolemaa maailmanlaajuisesti joka vuosi, tutkijat etsivät mahdollisia ratkaisuja sukupuuttoon kuolleista lajeista. Biotekniikan edelläkävijän César de la Fuenten johtama tiimi louhii tekoälyn avulla geneettistä tietoa olennoista, kuten neandertalilaisista, villamammuteista ja jättiläislaisista.

Tutkimuksensa avulla tutkijat ovat tunnistaneet pieniä proteiinimolekyylejä, joilla on bakteereja torjuvia voimia, jotka voivat inspiroida uusia lääkkeitä torjumaan infektioita ihmisillä. Tämä uraauurtava työ tarjoaa potentiaalisia ratkaisuja mikrobilääkeresistenssin kiireelliseen ongelmaan, mutta myös laajentaa tapaa lähestyä lääkekehitystä.

Analysoimalla pitkään sukupuuttoon kuolleista lajeista peräisin olevaa DNA:ta tutkijat ovat löytäneet uusia sekvenssejä ja molekyylityyppejä, joita ei ole koskaan löydetty elävistä organismeista. Nämä molekyylit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdistaa ongelmia aiheuttavia taudinaiheuttajia nykyään, sillä bakteerit eivät ole koskaan ennen kohdanneet niitä.

Vaikka tämä lähestymistapa saattaa tuntua epätavanomaiselta, asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että uusia näkökulmia mikrobilääkeresistenssin torjumiseen tarvitaan kipeästi. Michael Mahan, professori Kalifornian yliopistosta Santa Barbarasta, uskoo, että moniulotteinen lähestymistapa on välttämätön antibioottikriisin ratkaisemiseksi. Jos menneisyyteen katsominen voi tarjota mahdollisia ratkaisuja tulevaisuutta varten, Mahan tukee sitä täysin.

Perinteisesti antibiootit on johdettu maaperässä olevista bakteereista ja sienistä. Näiden lääkkeiden liiallinen käyttö on kuitenkin johtanut lisääntyneeseen vastustuskykyyn. Tutkijat tutkivat nyt vaihtoehtoisia vaihtoehtoja, mukaan lukien faagit (virukset, jotka syövät bakteereja) ja eri organismien tuottamat antimikrobiset peptidit (AMP). AMP:illa on laaja valikoima antimikrobisia ominaisuuksia ja ne hajottavat bakteerikalvoja useissa kohdissa, mikä vähentää lääkeresistenssin todennäköisyyttä.

Vaikka tällä hetkellä kliinisessä käytössä on muutamia peptidipohjaisia ​​antibiootteja, kuten kolistiini, joka on valmistettu bakteeripohjaisista AMP:ista, uusien AMP:iden etsiminen jatkuu. Yllättäen lupaavia AMP:itä on löydetty odottamattomista lähteistä, kuten männyn neuloista ja Komodon lohikäärmeen verestä.

Laskennallisten menetelmien käyttö on ollut olennainen osa tätä tutkimusta. Kouluttamalla tekoälyalgoritmi tunnistamaan mahdollisen antimikrobisen vaikutuksen ihmisen proteiinien fragmentoituneissa paikoissa, tutkijat ovat pystyneet tunnistamaan muinaisia ​​vastineita, joilla on mahdollisia terapeuttisia ominaisuuksia.

Kun uusien antibioottien etsintä vie tiedemiehet tutkimusmatkalle ajan myötä, mahdollisuudet uraauurtaviin löytöihin ja innovatiiviseen lääkekehitykseen odottavat. Muinaisen DNA:n fuusio moderniin teknologiaan on avannut uuden rajan superbakteerien torjunnassa ja tarjoaa toivoa terveemmälle tulevaisuudesta.