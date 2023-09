Apple Watch Series 9: Parannettu suorituskyky ja parannettu Find My Accuracy

By

Äskettäin julkistettu Apple Watch Series 9 esittelee useita jännittäviä päivityksiä, jotka parantavat käyttökokemusta. Vaikka laitteiston uudelleensuunnittelua tai uusia terveysantureita ei ole näkyvissä, Series 9 -sarjassa on päivitetty ultralaajakaistaprosessori. Tämä prosessorin päivitys, joka tunnetaan nimellä S9, on ensimmäinen todellinen suorituskyvyn lisäys kolmeen vuoteen, mikä lisää merkittävästi nopeutta ja parantaa reagointikykyä aiempiin malleihin verrattuna.

Paremman suorituskyvyn lisäksi Apple Watch Series 9:ssä on parannettu kirkkaus, joka saavuttaa jopa 2000 nitin paremman näkyvyyden kirkkaassa päivänvalossa ja vain 1 nitin himmennettynä. Yksi merkittävä parannus on Siri-äänikomentojen käsittely laitteessa, mikä johtaa nopeampiin vasteaikoihin. Käyttäjät voivat nyt kysyä Siriltä unirytmiään, kävelysykeään, aktiivisuustasoaan ja jopa kirjata terveystietoja, kuten painoa tai lääkkeiden saantia, pelkällä äänellään. Siri-terveyskyselyt laajennetaan useammille kielille myöhemmin tänä vuonna.

Apple on myös ottanut käyttöön uuden tavan antaa komentoja Double Tap -ominaisuuden avulla. Käyttäjät voivat vastata puheluihin, pysäyttää ajastimet ja suorittaa muita nopeita toimintoja napauttamalla sormeaan ja peukaloaan yhteen kahdesti. Tämä ominaisuus on saatavilla ensi kuussa.

Huolimatta lisääntyneestä kirkkaudesta ja parannetuista ominaisuuksista Apple Watch Series 9 ylläpitää "koko päivän" 18 tunnin akun kestoa. 9. sarja on ennakkotilattavissa päivästä alkaen, ja toimitusaika on 22. syyskuuta 2023. Apple Watch Series 9:n aloitushinta on 399 dollaria.

Räätälöintimahdollisuuksista kiinnostuneille Apple Watchiin voi tilata myös uudet Hermes- ja Nike-rannekkeet tänään, ja ne tulevat kauppoihin 22. syyskuuta. Sarjan 9 alumiinimalleissa on eri värejä, kuten tähtivalo, keskiyön, hopea, (TUOTE)PUNAINEN ja vaaleanpunainen, kun taas ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio on saatavilla kullan, hopean ja grafiitin värisenä. Hermes-versio tarjoaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja hopeana tai avaruusmustana.

Kaiken kaikkiaan Apple Watch Series 9 tuo suosittuun älykellosarjaan paljon odotetun suorituskyvyn ja parannetun toiminnallisuuden. Päivitetyllä prosessorilla, parannetuilla Siri-ominaisuuksilla ja uusilla ominaisuuksilla, kuten Double Tap nopeaa toimintaa varten, Series 9 lupaa tarjota päivitetyn käyttökokemuksen.

