Huawei lanseeraa uuden Mate 60 -sarjan: Applen potentiaalisen kilpailijan

Huawei Technologiesin lanseeraama uusi älypuhelinsarja on kiinnittänyt maailmanlaajuisen huomion sen sisältämään teknologiaan, mikä viittaa siihen, että yhtiö on voittanut Yhdysvaltain pakotteet ja siitä voi tulla Applen merkittävä kilpailija. Äskettäin julkaistut Mate 60 ja Mate 60 Pro sekä äskettäin lanseeratut Mate X5 ja Mate 60 Pro+ ovat herättäneet kiinnostusta maailman suurimmalla älypuhelinmarkkinoilla Kiinassa.

Yksi Mate 60 -sarjan tärkeimmistä ominaisuuksista on sen kyky tukea satelliittiviestintää, jolloin käyttäjät voivat soittaa ja lähettää viestejä myös alueilla, joilla ei ole mobiilisignaaleja tai Internet-yhteyttä, kuten vuorilla tai merellä. Vaikka näissä älypuhelimissa käytettyjen sirujen yksityiskohtia ei ole paljastettu, analyysiyritys TechInsights on havainnut uuden Kirin 9000s -sirun, jonka Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) valmistaa Kiinassa. Kiinalaisten ostajien tekemät nopeustestit ovat osoittaneet, että Mate 60 Pro pystyy lataamaan huippuluokan 5G-puhelimien latausnopeuksia.

Huawei ei ole virallisesti nimennyt Mate 60 -sarjan toimittajia, mutta TechInsights on tunnistanut eteläkorealaisen SK Hynixin puhelimissa käytettyjen DRAM- ja NAND-komponenttien lähteeksi. SK Hynix on ilmoittanut tutkivansa asiaa, koska se oli lopettanut liiketoimintansa Huawein kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti yhtiölle rajoituksia vuonna 2019. Mate 60 Pro sisältää enemmän Kiinassa valmistettuja sirukomponentteja aiempiin malleihin verrattuna.

Aikaisemmin maailman suurimman älypuhelinvalmistajan Huawein markkinaosuus on laskenut tasaisesti, koska Yhdysvaltain hallitus on rajoittanut sen pääsyä edistyneiden matkapuhelinmallien valmistukseen tarvittaviin sirujen valmistustyökaluihin. Tämä jätti yritykselle vain rajoitetun saatavuuden 5G-malleja, jotka käyttivät varastoituja siruja. Kiinassa Huawein markkinaosuus on pudonnut 11 prosenttiin vuonna 2021, kun se edellisenä vuonna oli 27 prosenttia. Applesta tuli rajoitusten seurauksena Kiinan johtava premium-älypuhelinvalmistaja, jonka markkinaosuus kasvoi 11 prosentista 19 prosenttiin samana aikana.

Analyytikot ehdottavat, että Mate 60 -sarjan julkaisu voisi merkitä Huawein nousua vakavaksi kilpailijaksi Applelle, joka hyötyisi kiinalaisten kuluttajien osoittamasta isänmaallisesta innostuksesta. Tämän uuden sarjan julkaisua on juhlittu laajasti Kiinan mediassa ja verkossa symbolisena lakkona Yhdysvaltoja vastaan ​​maiden välisten jännitteiden kasvaessa. TF International Securitiesin analyytikko Ming-Chi Kuo odottaa Mate 60 Pron toimittavan 5.5–6 miljoonaa kappaletta tämän vuoden toisella puoliskolla, mikä merkitsee 20 % kasvua alun perin suunnitelluista volyymeistä. Lisäksi Mate 60 Pron kumulatiiviset toimitukset voivat saavuttaa vähintään 12 miljoonaa yksikköä 12 kuukauden sisällä sen julkaisusta.

