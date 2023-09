Sosiaalisen median vaikutus popmusiikin pituuteen

Musiikkiteollisuus on kokenut merkittäviä muutoksia viime vuosina, osittain sosiaalisen median alustojen, kuten TikTokin, vaikutuksesta. Nathan Hubbard, entinen musiikkijohtaja, jakoi ajatuksensa Olivia Rodrigon albumista "GUTS" ja totesi, että sen 39 minuutin ajoaika on seurausta "tämän musiikin aikakauden jatkuvasta TikTokisaatiosta". Vaikka sosiaalinen media on epäilemättä vaikuttanut popmusiikin muotoon, tämä ilmiö ei ole yksinomaan TikTok.

Kautta historian musiikkiteollisuus on kehittynyt äänen tallennus- ja lähetysteknologioiden kehityksen rinnalla. Vinyylillä julkaistuja pop-singlejä rajoittivat median fyysiset rajoitteet ja tarve radiosoittoon. Laulun kirjoittamisen oli vangittava huomiota mainosten välillä, mikä johti lyhyempiin, tarttuviin kappaleisiin. Vinyylilevyille mahtui enintään 22 minuuttia ääntä per puoli, mikä vaikutti varhaisten pop-albumien järjestykseen.

Albumit, kuten Bruce Springsteenin ”Born To Run” ja The Beatlesin ”Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” kesti noin 39 minuuttia, samanlainen kuin Olivia Rodrigon ”GUTS”. Tämä kesto johtui vinyylilevyjen rajoituksista, joihin mahtui noin 20 minuuttia per puoli. Jopa suoratoistoaikakaudella, jolloin fyysiset rajoitteet eivät enää päde, noin 39 minuutin perinne albumin pituudelle jatkuu.

Nykyaikaiset poptähdet, mukaan lukien Olivia Rodrigo, noudattavat edelleen alan vakiintuneita normeja ja ottavat mukaan uusia trendejä. Striimausaikakausi kannustaa lyhyempiin, koukkukäyttöisiin sinkkuihin, mutta aiempien käytäntöjen vaikutus säilyy. Rodrigon albumi noudattaa vuosikymmeniä vallinneen kaavaa säe-kuoro-säe-kuoro-silta-kuoromuotoa. 39 minuutin kesto ei ole suora seuraus TikTokin toiminnasta, vaan pikemminkin alan perinteiden jatkoa.

Vaikka sosiaalinen media on merkittävässä roolissa musiikkimaiseman muokkaamisessa, on tärkeää tunnistaa laajempi historiallinen konteksti, joka on vaikuttanut albumien pituuteen. 39 minuutin esitysaika edustaa tasapainoa kaupallisten tarpeiden, fyysisten rajoitusten ja popmusiikin kuuntelijoiden odotusten välillä. Toimiala on edelleen monimutkainen ekosysteemi, jonka vivahteiden syvä ymmärtäminen on välttämätöntä tarkan analyysin kannalta.

