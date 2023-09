Apple esittelee iPhone 15:n, uuden Apple Watchin ja AirPods tuotetapahtumassa

Apple Inc. on julkistanut vuoden odotetuimman tuotetapahtumansa, jossa se esittelee iPhone 15:n, uudet Apple Watch -mallit ja uusimmat AirPods. Tapahtuma, nimeltään "Wonderlust", järjestetään 12. syyskuuta Applen pääkonttorissa Cupertinossa, Kaliforniassa.

Tapahtuman kohokohta on iPhone 15 Pro -sarja, joka sisältää merkittäviä päivityksiä ja parannuksia. Lisäksi Apple keskustelee myös tulevista ohjelmistopäivityksistään, mukaan lukien iOS 17, iPadOS 17 ja watchOS 10.

iPhone, Apple Watch ja AirPods ovat Applen ekosysteemin ydintuotteita, ja niiden osuus yhtiön kokonaistuloista on noin 60 prosenttia. Apple toivoo, että iPhone 15:n lanseeraus auttaa sitä toipumaan myynnin taantumasta ja houkuttelemaan asiakkaita päivittämään laitteitaan.

Yksi merkittävä muutos tämän vuoden iPhone-julkaisussa on siirtyminen USB-C-standardiin latauksessa ja tiedonsiirrossa, mikä saattaa parantaa suorituskykyä, mutta saattaa häiritä kuluttajia. Tämä on toinen kerta, kun Apple muuttaa iPhonen porttia, ja edellinen vaihto tapahtui vuonna 2012.

IPhone 15 tulee saataville neljässä mallissa: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ja 15 Pro Max. Perusmalleissa on alumiiniset sivut ja lasitausta, kun taas huippuluokan Pro-malleissa on uusi muotoilu, jossa on titaanisivut, harjattu ulkoasu ja himmeä lasi takaosa. Pro-malleissa on myös ohuemmat kehykset uuden LIPO-nimisen valmistusprosessin ansiosta.

Pro-malleissa on nopeampi A17-siru, joka on rakennettu uuteen 3 nanometrin tuotantoprosessiin, mikä tarjoaa paremman suorituskyvyn ja akun keston. Lisäksi Pro-malleihin tulee merkittäviä kamerapäivityksiä, mukaan lukien parannetut tele- ja ultralaajakulmaobjektiivit sekä päivitetty telejärjestelmä, jossa on laitteistozoom.

Kaikissa uusissa iPhoneissa on U2-ultralaajakaistainen puolijohde, joka parantaa paikannusominaisuuksia. Ne myös siirtyvät Lightningista USB-C:hen latausta ja tiedonsiirtoa varten, jolloin siirtonopeus kasvaa yksinomaan Pro-malleissa.

Apple esittelee tapahtumassa myös Apple Watch Series 9:n nykyisessä koossa 41 mm ja 45 mm. Yhtiön odotetaan myös julkaisevan toisen sukupolven Ultran, vaikka tästä mallista on vähän tietoja.

Kaiken kaikkiaan Applen tuotetapahtuma on erittäin odotettu, sillä yritys pyrkii houkuttelemaan kuluttajia uusimmilla iPhone-malleilla, ohjelmistopäivityksillä ja Apple Watch -kehityksellä. Tapahtuma tarjoaa myös näkemyksiä Applen strategiasta voittaa markkinoiden haasteet, mukaan lukien myynnin romahdus ja Kiinan huolet.

Lähde: Bloomberg