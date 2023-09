Sijoittajat ovat huolissaan Kiinan rajoituksista iPhoneissa ja dollarin elpymisestä

Sijoittajat odottavat innolla viikon loppua, koska huoli Kiinan iPhone-rajoituksista ja dollarin viimeaikaisesta noususta ovat jättäneet markkinat varjoonsa. Applen markkina-arvo on laskenut merkittävästi, 200 miljardiin dollariin, koska Kiinan on raportoitu rajoittavan valtion työntekijöiden iPhone-laitteiden käyttöä. Tämä uutinen ei ole vaikuttanut vain Appleen, vaan se on vaikuttanut myös laajempaan Yhdysvaltain teknologiasektoriin ja suuriin Applen toimittajiin Aasiassa. Kiina on Applelle kriittinen markkina-alue, ja maan mahdollisilla rajoituksilla voi olla huomattavia seurauksia yritykselle ja sen toimittajille.

Sitä vastoin kiinalainen Huawei Technologies on aloittanut uusimman älypuhelimensa, Mate 60 Pro+:n, ennakkomyynnin, joka on kerännyt maailmanlaajuista huomiota menestyksestään Yhdysvaltojen pakotteiden voittamisessa. Tämä vastakkainen kehitys teknologia-alalla korostaa markkinoiden epävakautta ja arvaamattomuutta.

Toinen markkinoiden dynamiikkaan vaikuttava tekijä on Yhdysvaltain tuottojen nousu, joka on johtanut dollarin viimeaikaiseen hallitsevaan asemaan. Sijoittajat uskovat, että korotetut korot jatkuvat lähitulevaisuudessa, mikä tekee tärkeimpien valuuttojen haastavan voittaa dollarin vahvuuden vuoden loppuun mennessä. Dollarin jatkuva vahvistuminen valuuttakoria vastaan ​​ei ole vain saanut onshore-yuania 16 vuoden pohjalle, vaan se on myös aiheuttanut paineita jenille, mikä on saanut kauppiaat pysymään valppaina mahdollisten interventioiden varalta.

Euroopan markkinoiden avautuessa sijoittajat varautuvat viikon mahdollisesti myrskyisään lopputulokseen. Yleiseurooppalainen STOXX 600 -indeksi on ollut tappiollinen seitsemänä peräkkäisenä päivänä, mikä merkitsee sen huonointa kehitystä sitten helmikuun 2018. Lisäksi markkinoiden painopiste siirtyy velkaantuneeseen ranskalaiseen supermarket vähittäismyyjään Casinoon, koska se joutuu jäämään pois Pariisin SBF-120 osakeindeksistä. suuryritysten mitta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että huoli Kiinan iPhone-rajoituksista ja dollarin noususta on johtanut epävakaaseen markkinailmapiiriin. Applen markkina-arvon lasku, Huawein onnistunut älypuhelinjulkaisu ja dollarin ylivoimainen kehitys ovat varoittavia muistutuksia sijoittajille globaalien markkinoiden epävakaudesta ja arvaamattomuudesta.

Määritelmät:

– Markkina-arvo: Yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo.

– Forex-strategit: Asiantuntijat, jotka analysoivat ja ennustavat valuuttaliikkeitä valuuttamarkkinoilla.

– Onshore-yuan: Kiinan juanilla käytiin kauppaa Manner-Kiinassa.

– Jeni: Japanin valuutta.

– Pan-European STOXX 600 -indeksi: Indeksi, joka edustaa tärkeimpien eurooppalaisten osakkeiden kehitystä.

– SBF-120 osakeindeksi: Pariisin osakemarkkinoiden vertailuindeksi, joka edustaa 120 suuren yrityksen kehitystä.

Lähde: Ankur Banerjee (Reuters)