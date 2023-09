Saat valtavan alennuksen Samsung Galaxy S23 Ultrasta vaihdolla

By

Jos etsit uutta kamerapuhelinta, nyt on täydellinen aika harkita Samsung Galaxy S23 Ultraa. Tällä hetkellä Samsung tarjoaa tästä laitteesta valtavan alennuksen, jonka hinta on pudonnut 980 dollaria, mikä laskee kokonaiskustannukset 399.99 dollariin alkuperäisestä 1,379.99 XNUMX dollarin hinnasta.

Alennus on saatavilla tehostetun vaihtoluottoohjelman kautta. Kun käyt kauppaa kelvollisella laitteellasi, voit saada jopa 800 dollarin vaihtohyvitystä 180 dollarin tallennustilan päivityksen lisäksi. Tämä sopimus ei ainoastaan ​​tee puhelimesta edullisempaa, vaan tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää laitteesi.

Arvostelussamme Samsung Galaxy S23 Ultrasta huomasimme sen olevan nopea ja reagoiva laite uskomattomalla näytöllä. Tämän puhelimen erottuva ominaisuus on sen kamera, joka ylitti kaikki muut mallit testeissämme. Jos poikkeuksellinen kamera on sinulle etusijalla, tämä puhelin on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen.

Saamasi vaihtohyvityksen määrä riippuu vaihtolaitteesi arvosta. Luonnollisesti uudemmat laitteet johtavat korkeampiin vaihtoarvoihin. Samsung Galaxy S23 Ultran erinomaisen kameran suorituskyvyn vuoksi mikä tahansa vaihtoon tarjoamasi laite voi kuitenkin olla sen arvoinen.

Jos olet edelleen skeptinen, katso parhaat Samsung Galaxy S23 Ultra -hinnat ja -tarjoukset. Alennettu hinta yhdistettynä tämän laitteen ylivoimaisiin kameraominaisuuksiin tekee siitä vakuuttavan valinnan kaikille, jotka tarvitsevat huippuluokan kamerapuhelimen.

