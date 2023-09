Viimeaikaisten raporttien mukaan Gearbox Studio on uusin studio, johon Embracer Groupin meneillään olevat rakenneuudistustoimet ovat vaikuttaneet. Embracer Group ilmoitti kesäkuussa kattavasta saneerausohjelmasta toipuakseen merkittävistä vuosien kuluista ja 40 prosentin osakekurssin laskusta epäonnistuneen strategisen kumppanuuden seurauksena Savvy Games Groupin kanssa.

Osana rakennemuutosta toinen Embracerin omistama studio, Volition Games, suljettiin välittömästi viime kuun lopussa. Nyt Reuters raportoi, että Gearbox saattaa olla seuraava studio, jonka Embracer luovuttaa. Embracerin kerrotaan työskentelevän investointipankkien Goldman Sachsin ja Aream & Co:n kanssa tutkiakseen Gearboxin myyntivaihtoehtoa. He ovat jo saaneet kiinnostusta kolmansilta osapuolilta, jotka haluavat ostaa studion.

On syytä huomata, että Embracerin osakekurssit ovat nähneet positiivisen muutoksen tämän uutisen jälkeen. Gearbox, jonka Embracer osti vuonna 2021, tuotti ristiriitaisia ​​tuloksia viimeaikaisten pelijulkaisujensa kanssa. New Tales from the Borderlandsin myynnin kerrotaan olevan alhainen kustantaja Take-Twon mukaan. Toinen Borderlands-spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, ylitti kuitenkin odotukset. Toimitusjohtaja Randy Pitchford oli aiemmin todennut, että tulevaisuuden kokemuksia on jo kehitteillä.

Kustantajana Gearbox aikoo julkaista Hyper Light Breakerin ja Homeworld 3:n vuoden 2024 alussa. Embracer Groupin uudelleenjärjestelypyrkimyksiin ja Gearboxin tulevaisuuteen saattaa tulla lisää kehitystä.