eBay esittelee tekoälytyökalun tuoteluetteloiden luomiseen valokuvista

eBay on tuomassa markkinoille uuden tekoälytyökalun markkinapaikkamyyjilleen, joka voi luoda automaattisesti tuoteluettelon yhdellä valokuvalla. Työkalu, joka on saatavilla eBay-sovelluksesta iOS:lle ja pian Androidille, voi luoda otsikon, kuvauksen, tuotteen julkaisupäivämäärän ja jopa ehdottaa luokkaa, alaluokkaa, listahintaa ja toimituskuluja kuvan perusteella. Tämä työkalu on osa eBayn pyrkimystä integroida tekoäly myyntiprosessiin sen jälkeen, kun tekoälyn luomat tuoteluettelokuvaukset ja taustan poistotyökalu valokuvien listaamiseen on otettu käyttöön.

Työkalun tarkoituksena on vastata haasteeseen, jonka ensimyyjät kohtaavat usein, eli "kylmäkäynnistysongelmana". Monet uudet myyjät ovat hukkua kilpailukykyisen listauksen luomiseen vaadittavien tietojen määrästä, ja eBay toivoo, että tämä tekoälytyökalu voi poistaa myyjien tarpeen syöttää tietoja manuaalisesti. Jotkut pitkäaikaiset myyjät eBayssa ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa tekoälyn luomien kuvausten tarkkuudesta ja laadusta. Harhaanjohtavista ja jopa totuudenvastaisista kuvauksista on valitettu, ja myyjät väittävät, että luotu teksti on toistavaa, monisanaista ja siitä puuttuu tärkeitä yksityiskohtia.

eBayn aggressiivinen tekoälyn käyttöönotto alustassaan erottaa sen muista markkinapaikoista. Shopify on äskettäin esitellyt tekoälyn luomat tuotekuvaukset, kun taas Amazon on julkaissut tekoälyn luomat yhteenvedot arvosteluista. Amazon testaa myös tekoälytyökaluja luodakseen otsikoita, kuvauksia ja luettelomerkkejä valituille tuotteille. Kuitenkin eBayn tekoälytyökalu, toisin kuin muut, luo luettelot suoraan valokuvista. Huolimatta myyjien skeptisyydestä, eBay uskoo, että tekoäly voi merkittävästi vähentää kitkaa ja muuttaa listausprosessia, mikä tekee siitä helpompaa ja nautinnollisempaa myyjille.

