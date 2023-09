EA Sports WRC: Luettelo tulevan pelin vahvistetuista autoista

Codemastersin kehittämä tuleva ajopeli EA Sports WRC julkaistaan ​​marraskuussa 2023. Pelin tavoitteena on tarjota realistinen ralli-ajokokemus, joka on saanut inspiraatiota Codemastersin aiemmista peleistä, kuten Colin McRae ja Dirt Rally. Yksi EA Sports WRC:n jännittävistä ominaisuuksista on ikonisten autojen sisällyttäminen urheilun historiaan. Tässä on lista kaikista peliin tähän mennessä vahvistetuista autoista.

Peli sisältää yhteensä 10 nykyistä WRC-, WRC2- ja Junior WRC -autoa sekä 68 muuta ajoneuvoa, jotka kattavat 60 vuoden rallia. Joitakin merkittäviä autoja ovat Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID ja Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Lisäksi pelaajilla on mahdollisuus rakentaa omia ralliautojaan Builder-tilassa.

EA Sports WRC tarjoaa myös VR-tilan, jonka avulla pelaajat voivat uppoutua unelma-ralliautonsa ajamisen jännittävään kokemukseen. Peli jatkaa ajoneuvojen nimien paljastamista vähitellen, ja lisää autoja odotetaan julkistavan lähiviikkoina.

Ralli- ja sim-racing-harrastajat voivat odottaa kokevansa EA Sports WRC:n haastavat radat ja tiukka kilpailu. Codemastersin kilpapelien kehittämisen asiantuntemuksen ansiosta tuleva otsikko lupaa olla pohjimmainen valinta ralliurheilun harrastajille.

Saat lisää päivityksiä EA Sports WRC:stä ja muista kilpapeleistä seuraamalla EA:n ilmoituksia.

