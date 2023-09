Pääset pelin edellä EA Sports 24 Ultimate Team Web- ja Companion Apps -sovellusten avulla

By

Jos olet innokas EA Sports FC:n fani etkä malta odottaa uusimman version, EA Sports 24, julkaisua, sinun on ilo tietää, että Web App ja Companion App ovat pian saatavilla. etumatka Ultimate Teamin rakentamiseen.

PC-, Mac- tai mobiililaitteen selaimen kautta käytettävissä oleva Web App tarjoaa kätevän tavan hallita tiimiäsi, säätää taktiikoita, ostaa paketteja ja osallistua siirtomarkkinoille oman laitteesi rauhassa. Samaan aikaan Companion App, joka on saatavilla iOS- ja Android-laitteille, antaa sinun tehdä kaiken tämän ollessasi liikkeellä.

Vaikka EA Sports ei ole ilmoittanut Web Appin virallista julkaisupäivää, voimme spekuloida aiempien julkaisujen perusteella. Aiempina vuosina Web App oli saatavilla noin yhdeksän päivää ennen pelin virallista julkaisua. Koska EA Sports 24 julkaistaan ​​varhaisessa vaiheessa 22. syyskuuta, voimme odottaa, että Web App on saatavilla noin 18. syyskuuta alkavalla viikolla.

Pääset verkkosovellukseen kirjautumalla sisään EA-tililläsi, joka sisältää PlayStation- tai Xbox-kirjautumistunnuksesi. Jos sinulla ei ole EA-tiliä, voit luoda sellaisen EA Sportsin virallisella verkkosivustolla. Companion App sen sijaan voidaan ladata ilmaiseksi Apple App Storesta tai Google Play Storesta. Sinun on ehkä poistettava Companion-sovelluksen edellinen versio ennen uuden lataamista.

Vaikka Web- ja Companion Apps -sovellukset antavat sinun hallita Ultimate Teamiäsi, on tärkeää huomata, että et voi pelata otteluita näillä sovelluksilla. Voit kuitenkin saada etumatkaa tiimisi rakentamisessa, uusien ominaisuuksien tutkimisessa ja EA Sports 24:ssä esiteltyjen edistysten tuntemisessa.

EA Sports 24:n virallinen julkaisupäivä maailmanlaajuisesti on 29. syyskuuta 2023. Jos kuitenkin ennakkotilaat pelin Ultimate Editionin tai sinulla on EA Play -jäsenyys, voit nauttia ennakkoon pääsystä 22. syyskuuta 2023 alkaen. Ennakkotilaus pelin vakioversio tai EA Play -jäsenyys antaa sinulle rajoitetun varhaisen pääsyn, tyypillisesti kymmenen tunnin kokeilujakson EA Play -jäsenille, kun taas EA Play Pro -jäsenillä PC:llä on rajoittamaton ennakkokäyttöoikeus.

Valmistaudu siis sukeltamaan EA Sports 24 Ultimate Teamin maailmaan ja aloita unelmiesi tiimin rakentaminen Webin ja Companion Appsin avulla. Pysy kuulolla saadaksesi lisää uutisia ja päivityksiä julkaisupäivän lähestyessä.

Lähteet:

– EA Sports