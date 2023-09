"Ensimmäisen kontaktin" sivutehtävän tutkiminen Starfieldissä

Erittäin odotettu peli Starfield ei ole vain täynnä upeita nähtävyyksiä ja mukaansatempaavaa pelattavuutta, vaan se tarjoaa pelaajille myös joukon tehtäviä. Yksi tähän mennessä löydetyistä erottuvista sivutehtävistä on "First Contact", joka sisältää laivan, joka on täynnä jumissa olevia yksilöitä planeetan kiertoradalla.

"First Contact" -tehtävän aloittamiseksi Starfieldissä pelaajien on matkustattava Porrima II:een Porrima-tähtijärjestelmässä. Siellä he törmäävät ECS Constantin miehistöön, joka huomaa olevansa poissa ajasta ja paikasta. Star Trekin fanit voivat vetää yhtäläisyyksiä "The Neutral Zone" -jaksoon The Next Generation -sarjan ensimmäisestä kaudesta.

Ennen kuin sukeltaa seikkailuun, on suositeltavaa suorittaa toinen osa toisesta tehtävästä nimeltä "Unearthed". Vaikka se ei ole "First Contact" -pelin edellytys, "Unearthed"-pelin viimeistely antaa arvokasta tietoa pelin ihmishistoriasta, mikä parantaa "First Contactin" kerrontakokemusta.

Saavuttuaan Porrima II:n kiertoradalle pelaajat saavat viestin Jiro Sugiyama-nimiseltä NPC:ltä, joka pyytää heidän apuaan ymmärtämään, mitä jumissa laivalla tapahtuu. Kun pelaajat telakoituvat alukseen, he oppivat, että ECS Constant on siirtomaa-alus, joka lähti matkalle Maasta ennen kuin ihmiskunta löysi valoa nopeamman matkan. 200 vuoden aikana useat sukupolvet ovat eläneet ja menehtyneet aluksella toivoen asettua Porrima II:lle.

Edistyäkseen tehtävässä pelaajien täytyy sitten mennä alas Paradison lomakeskuksen planeetan puolelle ja osallistua hallituksen kokoukseen. Matkan varrella heillä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa ECS Constantilla asuvien erilaisten miehistön jäsenten kanssa, vaikka he kohtaavat luokkahuoneen, joka on täynnä lapsia.

Päästyään neuvotteluhuoneeseen pelaajat näkevät Paradison johtajien yritysjuonta. Heille tarjotaan kolme vaihtoehtoa: ECS Constantin miehistö tullaan Porrima II:n palvelijoita, varustaa alus gravitaatiolla, jotta miehistö voi löytää toisen asuinpaikan, tai tappaa koko miehistö.

Ensimmäisen vaihtoehdon valitsemiseksi pelaajien tulee kerätä tiettyjä materiaaleja ja vakuuttaa aluksen kapteeni. Toinen vaihtoehto on matkustaa HopeTechiin Polvo-planeetalle hankkiakseen grav-asema ja valmistella sitten ECS Constant sen asennusta varten. Mitä tulee kolmanteen vaihtoehtoon, pelaajat ymmärtävät pian, että johtajia ei voida tappaa pysyvästi.

"First Contact" on vain yksi Starfieldin kiinnostavista sivutehtävistä, joka upottaa pelaajat rikkaaseen ja dynaamiseen maailmankaikkeuteen. Kiehtovilla juonillaan ja monipuolisilla valinnoillaan peli tarjoaa tuntikausia viihdettä science fiction -genren ystäville.

Lähteet:

– Starfield-peli, jonka on kehittänyt Bethesda Studios