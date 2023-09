By

Äskettäisessä Disruption Interruption -podcastin jaksossa juontaja Karla Jo Helms istuu Chaitra Vedullapallin, Meylahin perustajan ja yhteisen markkinajohtajan sekä Women in Cloudin perustajan ja puheenjohtajan kanssa keskustellakseen siitä, kuinka hän häiritsee asiakaspalvelua pilven kautta. -ratkaisut markkinoille ja yhteismyyntikumppanuudet.

Vedullapalli korostaa näkyvyyden ajattelutavan tärkeyttä toimitusjohtajille, jotta ne voivat vastata yritysten yhteisiin haasteisiin digitaalisilla markkinoilla. Hän korostaa kärsivällisyyden ja pitkän aikavälin strategioiden tarvetta, mutta huomauttaa myös, että vastaus moniin dilemmoihin on usein jotain, jonka ihmiset jo tietävät.

Itse häiritsijänä Vedullapalli selittää, kuinka hän ja muut maailmanlaajuiset MarTech-johtajat muokkaavat digitaalisia markkinoita ja luovat kysyntää meluisilla markkinoilla. Hän korostaa kumppanuuksien keskeistä roolia pitkän aikavälin menestyksessä ja korostaa yhteensopivuuden tarvetta yrityksen liiketoimintamallin, arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Forbesin määrittelemä kumppaniekosysteemi on organisaatioiden verkosto, jotka tekevät yhteistyötä luodakseen arvoa toisilleen ja asiakkailleen. On kuitenkin erittäin tärkeää harkita huolellisesti yhteensopivuutta, jotta vältetään sidosryhmien eriarvoiset sitoumukset ja muut epäonnistumiseen johtavat virhetoimenpiteet.

Meylahin kautta Vedullapalli ja hänen tiiminsä tarjoavat go-to-market (GTM) -ratkaisuja brändin käyttöönottoon, mikä auttaa alipalvelussa olevia yrityksiä pääsemään näkyvyyteen pilven ja yhteismyyntialustojen kautta. Hyödyntämällä tekoälyn, pilven ja IoT:n voimaa ne antavat yritysten omistajille mahdollisuuden menestyä digitaalisessa taloudessa.

Chaitra Vedullapalli on tunnustettu yritysjohtaja ja digitaalisen tasa-arvon puolestapuhuja. Hän on aktiivisesti mukana erilaisissa järjestöissä ja aloitteissa, mukaan lukien Women in Cloud ja maailmanlaajuisissa keskusteluissa YK:n kanssa. Hänen intohimonsa taloudellisen vaurauden mahdollistamiseen digitaalisten ratkaisujen kautta näkyy hänen työssään.

Kaiken kaikkiaan Vedullapallin lähestymistapa asiakaspalvelun häiritsemiseen korostaa kumppanuuksien, pitkän aikavälin strategioiden ja näkyvyyden ajattelutavan merkitystä. Vastaamalla digitaalisten markkinoiden haasteisiin ja luomalla kysyntää innovatiivisilla ratkaisuilla hän tasoittaa tietä yrityksille menestyä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

