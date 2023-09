Pienyritysten avustaminen digitaalisessa tuotannossa ja markkinoinnissa: Just Adventure Productions LLC

By

Just Adventure Productions LLC, pieni yritys Big Stone Gapissa, Virginiassa, keskittyy tarjoamaan digitaalisia tuotanto- ja markkinointipalveluita muille pienyrityksille. Yritys sai äskettäin 10,000 XNUMX dollarin siemenpääoman avustuksen Virginia Coalfield Economic Development Authoritylta (VCEDA) tukeakseen kasvuaan.

Justin Falinin joulukuussa 2022 perustama Just Adventure Productions tarjoaa valikoiman palveluita, kuten videografiaa, drone-videografiaa ja sosiaalisen median markkinointia. Yhtiön tavoitteena on olla alueen johtava digitaalisen median tuotanto- ja markkinointitoimisto, joka tukee Lounais-Virginian asukkaiden ja yritysten menestystä.

Nykyisten tarjoustensa lisäksi Just Adventure Productionsilla on suunnitelmia tulevasta laajentumisesta, mukaan lukien web-suunnittelu, mobiilisovellukset ja sosiaalisen median koulutuspalvelut. Yrityksestä tulee luotettava ja hyvämaineinen yritys, joka auttaa yrityksiä siirtymään median ja markkinoinnin digitaaliseen aikakauteen.

Joukkoviestinnän taustalla ja neljän vuoden tuotantokokemuksella Justin Falin johtaa yrityksen kasvua. Hän on myös Wedding and Event Videographers Association Internationalin jäsen ja täyttää WEVA International Merited Professional Videographer -sertifikaatin kriteerit. Yhtiö työllistää tällä hetkellä yhden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen työntekijän, ja suunnitelmissa on kasvaa viiden vuoden sisällä jopa neljään kokoaikaiseen ja kahteen osa-aikaiseen työntekijään.

Yksi Just Adventure Productionsin tärkeimmistä eduista oli VCEDA-siemenpääomaavustus. Apuraha auttoi yritystä hankkimaan toimintaansa varten tarvittavia kalliita laitteita. Ilman apurahaa Justinin olisi täytynyt velkaantua hankkiakseen oikeat laitteet. Apuraha on ollut merkittävä sysäys yrityksen kasvulle ja kehitykselle.

Kaiken kaikkiaan Just Adventure Productions pyrkii tukemaan muita pienyrityksiä niiden digitaalisen markkinoinnin tarpeissa tarjoamalla täyden palvelun ratkaisuja, joiden avulla ne kertovat tarinansa, esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan, rekrytoivat kykyjä tai kannattajia ja saavat kilpailuetua.

