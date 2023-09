World Languages ​​and Digital Humanities Meet-Up palaa Arkansasin yliopistoon

Arkansasin yliopiston World Languages ​​and Digital Humanities Studio on innoissaan voidessaan ilmoittaa Digital Humanities Meet-Up -tapahtuman paluun. Tapahtuma järjestetään JB Hunt Centerin studiossa 14. klo 4-5.

DH Meet-Upin avajaisissa maailman kielten, kirjallisuuden ja kulttuurien laitoksen tiedekunnat ja jatko-opiskelijat esittelevät projektejaan, joissa yhdistyvät maailman kulttuurit ja digitaalinen teknologia. Osallistujat voivat odottaa näkevänsä esityksiä useista eri aiheista, kuten 360 asteen valokuvauksesta, interaktiivisista virtuaalikierroksista muinaisille kohteille, kosketusnäytön paleografiatunteja keskiaikaisen ranskan oppimiseen ja digitaalisten työkalujen innovatiivista käyttöä luokkahuoneessa.

Tapahtuman jälkeen WLDH Studiossa järjestetään vastaanotto, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella esitellyistä projekteista.

Kuukauden toinen DH Meet-Up järjestetään 28. syyskuuta klo 11-12. Tapaamiseen osallistuu WLLC:n osaston opettajia ja jatko-opiskelijoita, jotka kertovat suunnitelmistaan ​​tulevaisuuden projekteista, joissa yhdistyvät maailman kulttuurit ja digitaalinen teknologia. Tämä sisältää rahoitusehdotukset, mahdolliset kurssit ja oppimisyksiköt. Lounaan tarjoaa studio tämän tilaisuuden jälkeen.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Pysy ajan tasalla WLLC:n osaston ja World Languages ​​and Digital Humanities Studion isännöimistä tapahtumista seuraamalla WLLC:tä Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä.

Lähteet:

– Arkansasin yliopiston maailman kielet, kirjallisuus ja kulttuurit

Huomautus: Lähdeartikkeli on muokattu sopimaan pyydettyyn muotoon.