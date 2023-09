Netskope ostaa Kadiskan parantaakseen Secure Access Service Edge (SASE) -arkkitehtuuriaan

By

Netskope, johtava pilvi-, data- ja verkkoturvaratkaisujen toimittaja, on ostanut Kadiskan, digitaalisen kokemuksen hallinnan (DEM) alustayrityksen. Hankinnan taloudellisia yksityiskohtia ei julkistettu.

Netskopen SASE-arkkitehtuuri yhdistää tietoturvan ja verkkoyhteyden käyttäjien, laitteiden ja paikkojen yhdistämiseksi sovelluksiin, verkkosivustoihin ja tietoihin. Kadiskan DEM-valmiuksien integroinnilla organisaatiot voivat varmistaa hybridityön ja muiden digitaalisten muutoshankkeiden onnistumisen ja samalla digitalisoida asiakaskokemuksia.

Kadiska on erikoistunut digitaalisten kokemusten seurantaan ja näkyvyyteen. Yrityksen tiimillä on laaja kokemus DEM:stä, sovellusten suorituskyvyn valvonnasta (APM) ja verkon suorituskyvyn valvonnasta (NPM). He ovat kehittäneet teknologiaa, joka yhdistää todellisen käyttökokemuksen seurannan (RUM) päästä päähän verkon ja sovellusten suorituskyvyn näkyvyyteen.

Hyödyntämällä Kadiskan valvontaominaisuuksia Netskope pystyy tarjoamaan asiakkailleen tekoäly- ja koneoppimispohjaista digitaalisten kokemusten korjausta. Tämä auttaa seuraamaan ja korjaamaan suorituskykyongelmia ja optimoimaan digitaalisen kokemuksen Netskopen SASE-arkkitehtuurissa.

Elokuussa 2023 Netskope lanseerasi Proactive Digital Experience Management for SASE -ratkaisun. Tämä ratkaisu tarjoaa useita keskeisiä ominaisuuksia, mukaan lukien Synthetic Monitoring Augmentation for Real Traffic (SMART) -valvonnan, joka yhdistää RUM:n ja synteettisen tapahtumavalvonnan (STM) näkyvyyden käyttäjien digitaalisiin kokemuksiin. Se mahdollistaa myös digitaalisten kokemusten ongelmien ennakoivan korjaamisen ja tarjoaa monitasoisia reititysohjaimia sovellusten optimaalista suorituskykyä varten.

Netskopen tuotteet ja ratkaisut antavat organisaatioille mahdollisuuden soveltaa nollaluottamusperiaatteita sekä tekoälyä ja koneoppimista suojatakseen tietojaan ja suojatakseen kyberuhkia vastaan. Yritys tarjoaa myös Evolve Partner -ohjelman, jonka avulla MSSP:t, MSP:t ja muut teknologian tarjoajat voivat integroida Netskopen tuotteet ja ratkaisut portfolioonsa.

Kaiken kaikkiaan Kadiskan DEM-alustan integrointi Netskopen SASE-arkkitehtuuriin vahvistaa Netskopen sitoutumista poikkeuksellisten digitaalisten kokemusten tarjoamiseen ja varmistaa samalla organisaatioiden turvallisuuden ja suorituskyvyn digitaaliaikakaudella.

Lähteet:

– MSSP Alert ja ChannelE2E

– LinkedIn (Netskope- ja Kadiska-profiilit)