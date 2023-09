Digitaaliset kupongit: Säästöjen nousu digitaalisella aikakaudella

By

Digitaaliset kupongit ovat yleistymässä, kun yhä useammat ihmiset siirtyvät pois perinteisistä sanomalehdistä. Sanomalehtien tilausten vähentyessä digitaalisten kuponkien käyttömukavuus on tullut selväksi. Publixin kaltaiset jälleenmyyjät omaksuvat teknologian tarjoamalla säästöjä mobiilisovelluksensa ja -ohjelmansa, Club Publixin, kautta. Ostajat voivat nyt saada alennuksia käyttämällä puhelimiaan tai puhelinnumeroitaan, mikä eliminoi paperikuponkien tarpeen.

Hannah Herring Publixista toteaa: "Mielestäni teknologian tullessa markkinoille näemme digitaalisten kuponkien käytön lisääntyvän." Yksi digitaalisten kuponkien eduista on niiden tarjoama mukavuus. Takana ovat ajat, jolloin etsittiin väärin sijoitettuja paperikuponkeja tai huolehdittiin siitä, jäikö ne autoon. Nyt ostajat voivat saada kupongit helposti saatavilla puhelimissaan.

Jälleenmyyjät ovat myös tunnistaneet digitaalisten kuponkien edut petosten mahdollisuuden vähentämisessä. Kannustämällä asiakkaita käyttämään hyväksyttyjä kuponkeja kaupan sovelluksissa, kuponkien vilpillisen käytön riski pienenee. Breanne Benson, joka tunnetaan nimellä "Bree The Coupon Queen", selittää: "Jos kaupat alkavat menettää paljon rahaa, niiden on yleensä lopetettava kuponkien käyttö."

Mielenkiintoista on, että kupongit eivät enää rajoitu tiettyyn väestöryhmään. Kaikenikäiset ja -taustaiset ihmiset ovat kiinnostuneita kuponkien taiteesta. Benson paljastaa: "Tarkoitan, että minulla on korkeakoulussa ihmisiä, jotka ottavat ohjelman ja oppivat kuponkien. Minulla on ihmisiä, jotka ovat eläkkeellä kiinteällä tulolla, ottavat ohjelman ja oppivat kuponkien." Vanhemmat sukupolvet ovat sopeutumassa käyttämään digitaalisia kuponkeja älypuhelimien ja sovellusten helppouden ja mukavuuden vuoksi.

Digitaaliset kupongit tarjoavat myös etua perinteisiin paperikuponkeihin verrattuna – nimettömyyden. Jotkut ihmiset voivat tuntea itsensä tuomituiksi käyttäessään paperikuponkeja, mikä saa heidät välttämään niiden käyttöä. Digitaalisten kuponkien avulla ostajat voivat kuitenkin säästää huomaamattomasti välittämättä muiden mielipiteistä.

Valitsetpa sitten perinteisen leikkaamisen tai digitaalisten kuponkien mukavuuden, säästämisstrategia pysyy ajattomana. Avainasemassa on organisoitumisen oppiminen, sopimusten suunnittelu etukäteen ja säästöjen maksimointi. Joten seuraavan kerran kun teet ostoksia, harkitse liittymistäsi digitaaliseen kuponkitrendiin ja seuraa säästöjesi kasvua.

