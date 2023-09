Digitaalinen pankki Zopa on turvannut 75 miljoonaa puntaa (95 miljoonaa dollaria) Tier 2 -pääomaa osana jatkuvaa kasvustrategiaansa. Rahoitusta käytetään tukemaan Zopan laajentumissuunnitelmia ja vahvistamaan asemaansa Britannian johtavana pankkina. Tämä uusin pääomanlisäys nostaa Zopa Bankin keräämän kokonaissumman 530 miljoonaan puntaa, ja 150 miljoonaa puntaa on turvattu pelkästään vuonna 2023.

Zopa Bank on saanut tunnustusta innovatiivisista tarjouksistaan, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden taloudellista terveyttä ja tarjota kilpailukykyiseen hintaan luottoja. Pankin palveluihin kuuluvat markkinoiden johtavat säästämistuotteet, työkalut, jotka auttavat asiakkaita maksamaan luottokorttien saldot nopeammin, sekä tekoälypohjaiset vakuutusmallit, jotka ovat osoittaneet erinomaista luottokykyä.

Toimitusjohtaja Jaidev Janardana korosti tämän rahoituskierroksen merkitystä ja totesi, että se vahvistaa Zopa Bankin taloudellista suorituskykyä ja osoittaa sijoittajien vahvaa luottamusta sen kasvupotentiaaliin. Lisäksi rahastot tukevat Zopan vastuullista ja kestävää liiketoimintamallia sekä sen visiota rakentaa Ison-Britannian paras pankki.

Toisin kuin monet fintech-yritykset ja sähköisen rahan laitokset, Zopa Bankilla on pankkilisenssi, mikä asettaa sille samat sääntelystandardit kuin perinteiset high street -pankit. Tämä varmistaa, että asiakkaiden talletukset turvataan Financial Services Compensation Scheme -järjestelmällä aina 85,000 XNUMX puntaa asti. Zopa Bank on myös tuonut markkinoille säännellyt Buy Now Pay Later (BNPL)- ja Smart ISA -tuotteet, jotka tarjoavat vastuullisia vaihtoehtoja olemassa oleville palveluille.

Vuonna 2020 käynnistämisensä jälkeen Zopa Bank on houkutellut merkittäviä talletuksia, hyväksynyt yli 2 miljardia puntaa henkilökohtaisia ​​lainoja ja laskenut liikkeeseen 470,000 82 luottokorttia. Tällä hetkellä sillä on vaikuttava nettopromoottoripistemäärä 5, mikä on keskeinen asiakastyytyväisyyden indikaattori. Kannattavalla pohjalla Zopa Bank odottaa palvelevansa 2027 miljoonaa asiakasta vuoteen XNUMX mennessä.

Zopa Bankin menestys on palkittu muun muassa ”Vuoden pankilla” vuoden 2022 AltFi Awards -kilpailussa, sen lisäksi, että se on nimetty ”Parhaaksi henkilökohtaisen lainan tarjoajaksi” ja ”Parhaaksi luottokorttien tarjoajaksi” aiemmissa British Bank Awards -palkinnoissa. Tämä uusin rahoituskierros takaa Zopa Bankin jatkuvan kasvun ja menestyksen digitaalisella pankkisektorilla.

Määritelmät:

– Tier 2 -pääoma: Viittaa pankin lisäpääomaan, joka tarjoaa lisäpehmennyksen rahoitusriskejä vastaan ​​ja auttaa varmistamaan pankin vakavaraisuuden ja vakauden.

– AI (Artificial Intelligence): Ihmisälyn simulointi koneissa, jotka on ohjelmoitu ajattelemaan ja oppimaan kuten ihmiset.

– BNPL (Buy Now Pay Later): Maksuvaihtoehto, jonka avulla kuluttajat voivat tehdä ostoksia ja lykätä maksua myöhempään ajankohtaan, usein korottomasti tai kiinteällä maksusuunnitelmalla.

– Net Promoter Score (NPS): Mittari, jota käytetään asiakasuskollisuuden ja -tyytyväisyyden mittaamiseen perustuen vastauksiin kysymykseen "Kuinka todennäköistä on, että suosittelette tätä tuotetta/palvelua ystävällesi?" NPS vaihtelee -100:sta +100:aan, ja korkeammat pisteet osoittavat suurempaa asiakastyytyväisyyttä.

