The Orchard palkkaa digitaalisen tilivastaavan Yhdistyneen kuningaskunnan DSP:ille

The Orchard, johtava musiikin jakeluyhtiö, etsii Digital Account Manageria hoitamaan keskeisiä suhteita brittiläisten digitaalisten palveluntarjoajien (DSP) kanssa, kuten Apple, Amazon ja VEVO. Tehtävään kuuluu tiivis yhteistyö levy-yhtiöiden johto- ja markkinointitiimien kanssa kiinnostavien sisältökampanjoiden luomiseksi artisteille ja levy-yhtiöille sekä päivittäisten suhteiden hallinta digitaalisten jälleenmyyjien kanssa.

Tehtäviin kuuluu pitching soittolistasijoittelua ja yhteisiä markkinointikampanjoita varten sekä suhteiden ylläpitäminen digitaalisten jälleenmyyjien kanssa osallistumalla kokouksiin, tapahtumiin ja keikoihin. Lisäksi Digital Account Manager priorisoi ja analysoi julkaisuaikataulun vastaamaan levy-yhtiöiden ja artistien tarpeita sekä välittää analyysit ja tulokset takaisin sidosryhmille.

Ihanteellisella ehdokkaalla tulee olla yli kahden vuoden kokemus musiikkialalta, vahva tietämys johtavista digitaalisista vähittäiskaupan alustoista ja hyvä ymmärrys myyntistrategiasta. Viestintäkokemus vähittäiskaupan tileistä tai digitaalisista markkinointialustoista katsotaan eduksi, sekä erinomaiset viestintätaidot, sosiaalisen median syvällinen ymmärrys ja vahvat analyyttiset kyvyt. Lisäksi vaaditaan Excelin, PowerPointin ja Wordin tuntemus.

Orchard tarjoaa mahdollisuuden osallistua luovaan matkaan globaalilla näyttämöllä modernissa, monipuolisessa ja innovatiivisessa työympäristössä. Ne tarjoavat myös investointeja oppimiseen ja kehitykseen sekä erilaisia ​​etuja, kuten yksityisen sairausturvan, runsaan eläkejärjestelmän, henkivakuutuksen ja tulonsuojan.

Tietoja Orchardista:

The Orchard on uraauurtava musiikin, videoiden ja elokuvien jakeluyhtiö sekä maailmanlaajuisesti toimiva monikanavainen verkosto. Heidän kokonaisvaltainen lähestymistapansa myyntiin ja markkinointiin yhdistettynä alan johtavaan teknologiaan ja toimintaan lisää kattavuutta ja tuottoa digitaalisissa, fyysisissä ja mobiilipisteissä. Vuonna 1997 perustettu The Orchard vahvistaa viihdeteollisuuden yrityksiä ja tekijöitä.

