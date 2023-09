Kytkimen 2 potentiaali: odotusten hallinta

Gamescomin tulevan Switch 2:n äskettäiset demot ovat herättäneet spekulaatioita laitteistosta ja sen ominaisuuksista. Vaikka uuden konsolin odotetaan tarjoavan merkittävän päivityksen edeltäjäänsä verrattuna, on tärkeää lähestyä huhuja varoen ja hallita odotuksiamme.

Siirtyminen nykyaikaisempaan Nvidia-arkkitehtuuriin avaa jännittäviä mahdollisuuksia uudelle laitteistolle. Raportit The Matrix Awakensista, joka toimii kohdelaitteistolla DLSS:n ja säteenseurannan avulla, ovat lisänneet jännitystä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä ei automaattisesti tarkoita, että kämmenkonsoli on suorituskykyinen Xbox Series S:n kanssa.

Konsolilaitteistojen maailmassa, varsinkin Nintendon osalta, odotuksia on hillittävä. Vuodot ja huhut tarjoavat rajoitetusti tietoa ja johtavat usein vääriin johtopäätöksiin. Termi "Low Information Zone" tai LIZ, jonka keksi UFO-debunkker Mick West, viittaa kovien tosiasioiden puuttumiseen, mikä johtaa tulkintaan ja toiveajattelua.

Tilannetta kannattaa harkita, kun alkuperäinen Switch julkistettiin. Vuodot ja huhut konsoliin tulevista peleistä, kuten Doom 2016 ja The Witcher 3, tuntuivat tuolloin uskomattomilta. Kuitenkin, kun nämä pelit lopulta julkaistiin Switchissä, kävi selväksi, että laitteisto kykeni enemmän kuin alun perin oletettiin. Samanlaisia ​​väärinkäsityksiä saattaa syntyä Switch 2:n The Matrix Awakensin huhutun demon yhteydessä.

Vaikka on todennäköistä, että raportti pitää paikkansa, Epic Gamesin asiantuntemuksen vuoksi konsolin todelliset ominaisuudet jäävät nähtäväksi. Mobiiliprosessori ja se, miten Epic Games on optimoinut työnsä sitä varten, määrää viime kädessä suorituskyvyn. Vertailussa The Matrix Awakensin konsoli- ja PC-demoihin tulee suhtautua varoen, kun otetaan huomioon, kuinka Doom 2016:n ja The Witcher 3:n kaltaiset pelit menestyivät alkuperäisellä Switchillä verrattuna PS4-vastineisiinsa.

Yhteistyö Nvidian kanssa tuo Switch 2:lle etuja, kuten tekniikoita, kuten DLSS:n ja parannetun säteen jäljityksen. On kuitenkin tärkeää huomata, että konsolin teho on edelleen rajoitettu perinteisiin konsoleihin verrattuna. Vaikka se saattaa ylittää AMD-pohjaiset järjestelmät, se ei todennäköisesti vastaa Xbox Series S:n suorituskykyä mobiililaitteiston rajoitusten vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Switch 2:n potentiaali on jännittävä, mutta se on ratkaisevan tärkeää odotusten hallitsemiseksi. Huhutut demot ja tekniikan edistysaskeleet osoittavat lupaavia mahdollisuuksia, mutta ennen kuin meillä on konkreettista tietoa ja käytännön kokemusta, on tärkeää, ettei konsolin ominaisuuksia liioittele.

