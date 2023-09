Devil Engine: Complete Edition -julkaisupäivä viivästyy 9. marraskuuta

By

Beep Japan, Poppy Works ja Protoculture Games ovat ilmoittaneet, että Devil Engine: Complete Editionin julkaisupäivä on viivästynyt. Peli julkaistaan ​​alun perin 12. lokakuuta, mutta nyt se julkaistaan ​​9. marraskuuta. Sivulle rullaava shoot 'em up on saatavilla PlayStation 5:lle, Xbox Seriesille, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja Switchille.

Devil Engine: Complete Edition sisältää sekä peruspelin että laajennuksen nimeltä "Devil Engine: Ignition". Peruspeli julkaistiin alun perin PC:lle Steamin kautta 21. helmikuuta 2019. Laajennus "Devil Engine: Ignition" julkistettiin toukokuussa 2019, ja suunnitelmat julkaistaan ​​PC:lle talvella 2019. Julkaisu ei kuitenkaan koskaan toteutunut. .

Complete Editionin julkaisun myötä laajennuksen odotetaan olevan saatavilla PC:lle Steamin kautta sen rinnalla.

Lähteet: Beep Japan, Poppy Works, Protoculture Games

Määritelmät:

– Beep Japan: kustantaja ja kehittäjä.

– Poppy Works: Kustantaja ja kehittäjä.

– Protoculture Games: Kehittäjä.

– Side-Scrolling: Videopelien tyylilaji, jossa pelattavuus liikkuu vaakasuunnassa vasemmalta oikealle.

– Shoot 'Em Up: Videopelien tyylilaji, jolle on ominaista, että pelaaja ohjaa hahmoa, joka taistelee vihollisia ja ammuksia vastaan.