Miksi Starfieldin NPC:t näyttävät elottomilta: kehittäjän selitys

Starfieldin parissa työskennellyt kehittäjä Delaney King antoi äskettäin käsityksen siitä, miksi pelin hahmot näyttävät elottomilta. King, hahmo- ja tekniikkataiteilija, joka on aiemmin työskennellyt suosittujen nimikkeiden, kuten Dragon Age ja God of War, parissa, selitti, että ongelma on orbicularis oculi -lihaksessa.

King kuvaili Twitterissä, kuinka orbicularis oculi -lihas on vastuussa supistumisesta, kun ihminen hymyilee, luoden niin sanotun "Duchennen hymyn" tai aidon hymyn. Starfieldissä tämä lihas ei kuitenkaan supistu täysin, mikä johtaa vääriin hymyihin. King vertasi tämäntyyppistä hymyä Anthony Starrin esittämään hymyyn tv-sarjassa The Boys.

King viittasi myös "Hide the Pain Harold" -meemistä tunnettuun András Arattoon, jonka orbicularis oculi ei myöskään supistu kauas edes aidolla hymyllä. Tämä lihasten supistumisen puute luo hymyn, joka näyttää luonnottomalta ja josta on tullut suosittu meemi kaikkialla Internetissä.

Yhdistelmä orbicularis oculi -lihaksen epätäydellisen supistumisen ja silmän ylempien valkuaisten peittämisen epäonnistumisesta ylemmän silmäluomen kanssa johtaa NPC:iden aavemaiseen ilmeeseen Starfieldissä. King ehdotti, että nämä ongelmat voidaan ratkaista manuaalisilla muokkauksilla parantaakseen hahmojen ilmeitä ja saadakseen ne näyttämään realistisemmilta.

Realististen kasvojen luominen videopeleihin on kuitenkin haastava tehtävä, kuten King myönsi. Se vaatii koordinaatiota useiden osastojen välillä ja syvällistä ymmärrystä ihmisen kasvojen anatomiasta, ilmeistä ja visuaalisen viestinnän vihjeistä.

Vaikeuksista huolimatta Starfield on ollut Bethesdalle suuri menestys, sillä sen julkaisun jälkeen on yli kuusi miljoonaa pelaajaa. Peli on myös kerännyt huomiota piilotetuista viittauksistaan ​​muihin peleihin ja vaikuttavasta fysiikasta. Vaikka NPC-kasvot saattavat olla hämmentäviä, mukaansatempaavat roolipelitehtävät ja mielenkiintoiset hahmot ovat tehneet Starfieldista kiehtovan kokemuksen monille pelaajille.

