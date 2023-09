Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Muuttaa animesta Mario Party -tyylin pelin

Suosittu animesarja Demon Slayer julkaisee uuden videopelin nimeltä Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Nintendo Switchille. Toisin kuin tyypilliset anime-taistelupelit, tämä peli saa Mario Party -tyyppisen lautapelimuodon.

Samanlainen kuin Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! on neljän pelaajan juhlapeli, joka sisältää erilaisia ​​minipelejä. Pelaajat heittävät noppaa liikkuakseen lautapelin laattojen poikki ja osallistuvat kevyisiin peleihin, kuten arvaamaan, mihin laatikkoon Nezuko, yksi hahmoista, piileskelee. Peli sisältää kuitenkin myös yökierron, jossa pelaajien on löydettävä ja eliminoitava demonit. , mikä on yhdenmukainen animesarjan kanssa.

Vaikka Nezuko putoaa pelin sivuhahmoksi, pelaajat voivat valita pelaavansa päähenkilönä Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira ja yhdeksän Hashira-jäsentä. Pelin tavoitteena on tarjota viihdyttävä kokemus sarjan ystäville yhdistämällä tuttuja hahmoja ja mukaansatempaavaa pelattavuutta.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! on Demon Slayer -sarjan toinen videopelisovitus Demon Slayerin jälkeen: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, CyberConnect2:n kehittämä areenataistelija. Tulevan pelin odotetaan julkaistavan japanilaisessa eShopissa vuonna 2024, ja englanninkielinen julkaisu saattaa ilmestyä pian sen jälkeen edellisen pelin lokalisoinnin perusteella.

Kaiken kaikkiaan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! herättää Demon Slayerin maailman henkiin ainutlaatuisessa Mario Party -tyylisessä pelissä, joka tarjoaa faneille uuden tavan kokea rakastettu sarja.

Lähteet:

– Silikoneria