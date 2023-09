Hajautetun digitaalisen identiteetin voima henkilötietojen turvassa

By

CompTIA:n, IT-alan ja -työvoiman voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, julkaisemassa julkaisussa tarkastellaan hajautetun digitaalisen identiteetin syntyä vankkana työkaluna henkilötietojen suojaamiseen. CompTIA Blockchainin ja Web3:n neuvoa-antavan toimikunnan tuottama raportti, jonka otsikko on "Hajautettu digitaalinen identiteetti ja itsemääräämisoikeus", pohtii, kuinka tämä lähestymistapa muokkaa IT-turvallisuutta, antaa yksilöille ja organisaatioille paremman yksityisyyden ja hallinnan tietoihinsa.

Hallittuja palveluntarjoajia (MSP) rohkaistaan ​​tutustumaan hajautettuihin digitaalisiin tunnistetietoihin, jotta he voivat auttaa asiakkaitaan parantamaan turvallisuuttaan ja yksityisyyttään. Suuret organisaatiot ovat jo omaksuneet tämän menetelmän henkilötietojen suojaamiseksi, ja pienten ja keskisuurten yritysten odotetaan seuraavan perässä. Teknologiakumppaneina ja -tarjoajina MSP:t ovat ratkaisevassa roolissa organisaatioiden ohjaamisessa ja tukemisessa tässä siirtymävaiheessa.

Tiedotteessa selitetään, että hajautettu digitaalinen identiteetti käsittää digitaaliset valtuustiedot, jotka tunnetaan nimellä verifiable credentials (VC), jotka on tallennettu VC-lompakkoon. Lompakko on suojattu PIN-koodilla tai salasanalla, ja käyttäjä hallitsee sitä täysin. Hyödyntämällä hajautettua digitaalista identiteettiä, yksilön tiedot pysyvät salattuna, kunnes he päättävät jakaa ne. Jaettaessa vastaanottajalle toimitetaan vain todiste token, ei täydellistä tietotietuetta.

Wes Jensen, Blockchain Advisory Councilin toinen puheenjohtaja ja 21Packetsin kumppani, korostaa, että hajautetun digitaalisen identiteetin ansiosta sekä yksilöt että organisaatiot voivat hallita paremmin online-tietojaan ja -suhteitaan, samalla kun se varmistaa parannetun turvallisuuden ja yksityisyyden.

Selvitys sisältää lukuisia todellisia esimerkkejä hajautetuista digitaalisen identiteetin sovelluksista, jotka kattavat muun muassa ostosten, työllisyyden, julkisten palvelujen, koulutuksen, rahoitustapahtumien ja terveydenhuollon. Se korostaa yksilöiden ja organisaatioiden mahdollisuuksia ottaa vastuuta tiedoistaan ​​ja suojata yksityisyyttään näillä aloilla.

CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council toimii foorumina ajatusjohtajille ja innovoijille, jotka voivat tutkia, kuinka yritykset voivat hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Toimikunta tarkastelee eri taustoista tulevien jäsenten kanssa sen sovelluksia ja vaikutuksia eri aloilla, mukaan lukien toimitusketju, ohjelmistokehitys, laki-, markkinointi-, koulutus- ja B2B/B2C-organisaatiot.

Lähteet: CompTIA