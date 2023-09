Suosittu älypuhelinkoteloiden valmistaja Dbrand on juuri julkistanut uusimman tuotteensa, Ghost Casen. Tämä läpinäkyvä kotelo on suunniteltu erityisesti lippulaivapuhelimille, mukaan lukien odotettu iPhone 15 Pro. Ghost Casen erottuva ominaisuus on sen väite, että se ei koskaan muutu kellastuneeksi, mikä on yleinen ongelma monien selkeiden koteloiden kanssa markkinoilla.

Dbrandin mukaan Ghost Casen kellastumista estävä ominaisuus johtuu sen kaksisävyisestä suunnittelusta, erityisesti koteloa ympäröivästä mattamustasta kehyksestä. Toimitusjohtaja Adam Ijaz selittää, että materiaalien yhdistelmä, jälkikäsittelytekniikat ja harkitut teollisen suunnittelun valinnat edistävät kaikki kotelon kykyä säilyttää selkeys ajan myötä.

Kellastumista ehkäisevien ominaisuuksiensa lisäksi Ghost Casea kuvataan myös pitäväksi ja tarjoavan miellyttävän kosketuskokemuksen napsauttavilla painikkeillaan. Dbrand väittää lisäksi, että kotelo kestää 10 jalan pudotuksen, mikä takaa älypuhelimesi maksimaalisen suojan.

IPhone 15 Pron lisäksi Dbrand tarjoaa Ghost Case -versioita muille lippulaivapuhelimille, mukaan lukien iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro ja Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Kaikki kotelon versiot ovat 1.2 mm paksuja ja niissä on sisäänrakennetut MagSafe-magneetit, mikä mahdollistaa saumattoman yhteensopivuuden Applen magneettisen lataustekniikan kanssa.

Dbrand teki tietoisen päätöksen käyttää TPU:ta (termoplastista polyuretaania) kotelon läpikuultamattomiin osiin, kun taas loput on valmistettu polykarbonaatista. Tämä yhdistelmä mahdollistaa kotelon ulkonäön ja tuntuman selkeältä kotelolta säilyttäen silti joustavuuden ja kestävyyden.

Dbrand Ghost Case iPhone 15 Prolle ja muille lippulaivapuhelimille on ennakkotilattavissa nyt, ja sen toimitusten odotetaan alkavan lokakuussa.

Lähde: The Verge