Selkeä kotelo, joka ei keltaiseksi: Dbrand esittelee "Ghost" -kotelon

By

Dbrand on julkistanut uuden selkeän kotelon nimeltä "Ghost", joka lupaa koskaan keltaiseksi. Tässä uuden sukupolven kotelossa yhdistyvät kestävyys ja tyylikäs muotoilu, ja se tuo myös MagSafe-yhteensopivuuden Android-laitteisiin, mukaan lukien Pixel 7 Pro.

Toisin kuin monet muut markkinoilla olevat selkeät kotelot, jotka yleensä kellastuvat ajan myötä, Dbrand väittää, että sen kaksisävyinen muotoilu tekee tämän mahdottomaksi. Kotelossa on mattamusta reunus, joka lisää pitoa, ja se on vain 1.2 mm paksu, mikä tekee siitä vähemmän tilaa vievän kuin Dbrandin muut kotelot. Siinä on myös napsauttavat painikkeet, 10 jalan iskusuojaus ja vahvimmat MagSafe-tuen magneetit.

Vaikka Ghost-kotelot tukevat MagSafea iPhoneille, ne tuovat tämän ominaisuuden myös Pixel 7 Prolle, Galaxy S23 Ultralle ja Galaxy S22 Ultralle. iPhone-käyttäjät voivat valita kotelon iPhone 15 Pro/Max- ja iPhone 14 Pro/Max -versioiden välillä.

Dbrand Ghost -koteloiden hinta on 49.95 dollaria, ja ne ovat ostettavissa päivästä alkaen. Kaikki versiot toimitetaan kuitenkin lokakuussa, ja vain iPhonet ovat kelvollisia näytönsuojapakkaukseen.

Innovatiivisen suunnittelunsa ja MagSafe-yhteensopivuuden ansiosta Ghost-kotelo tarjoaa ratkaisun niille, jotka etsivät läpinäkyvää koteloa, joka ei kellastu. Dbrandin lupaus pitkäikäisyydestä erottaa sen muista selkeistä koteloista, mikä tekee siitä houkuttelevan valinnan älypuhelinten käyttäjille, jotka etsivät sekä tyyliä että suojaa.

Lähteet:

– Dbrand paljastaa "Ghost"-kotelon: [lisää URL tähän]

– Dbrandin virallinen lausunto: [insert URL here]