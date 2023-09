Selvitetään teknisiä ratkaisuja kestävän kehityksen nopeuttamiseksi

By

Tämä artikkeli korostaa uraauurtavien teknisten ratkaisujen tarvetta kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamisen nopeuttamiseksi. Tarkemmin sanottuna hahmotellaan kaksi tavoitetta.

Ensimmäinen tavoite on kehittää teknologisia ratkaisuja, jotka helpottavat SDG-toimien mittaamista, raportointia, todentamista ja sertifiointia. Nämä ratkaisut on suunniteltu YK:n virastojen, paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Näitä työkaluja käyttämällä organisaatiot ja yksilöt voivat seurata edistymistään kohti kestävän kehityksen tavoitteita ja varmistaa, että niillä on merkityksellinen vaikutus. Lisäksi nämä ratkaisut sisältävät pelillistämiselementtejä, jotka lisäävät sitoutumista ja kannustavat aktiiviseen osallistumiseen kestävän kehityksen pyrkimyksiin.

Toinen tavoite on päivittää nykyinen Global Youth Declaration Action on Sustainable Urbanization. Tämä julistus hyväksyttiin World Urban Forum XI:ssä, ja se tarjoaa puitteet maailman kansalaisille ilmaista näkemyksensä kestävästä tulevaisuudesta. Päivitetyllä julistuksella luodaan "Paikallisia tulevaisuuden sopimuksia", jotka käsittelevät välittömiä ja kriittisiä huolenaiheita, kuten ilmastonmuutosta. Näiden sopimusten avulla yksilöt ja paikalliset yhteisöt voivat tehdä erityisiä lupauksia ja sitoumuksia edistääkseen kestävää kaupungistumista. Nämä paikalliset sopimukset toimivat kanavana kansalaisten osallistumiselle, ja ne esitellään YK:n tulevaisuuden huippukokouksessa vuonna 2024.

Kaiken kaikkiaan näiden teknisten ratkaisujen ja päivitettyjen julistusten tavoitteena on nopeuttaa edistymistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita antamalla yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus toimia. Tarjoamalla työkaluja ja puitteita mittaamiseen, sitoutumiseen ja yhteistyöhön näillä aloitteilla pyritään luomaan kestävämpi ja oikeudenmukaisempi tulevaisuus kaikille.

– Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG): Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 17 asettama 2015 maailmanlaajuisen tavoitteen joukko, jotka koskevat köyhyyden, eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen kaltaisia ​​haasteita.

– Pelillistäminen: pelielementtien ja -mekaniikan, kuten kilpailun ja palkintojen, soveltaminen muihin kuin pelikonteksteihin sitoutumisen ja motivaation lisäämiseksi.

