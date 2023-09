Haluatko räjähdyksen menneisyydestä? Ennakkotilaa MEGA Xbox 360 -rakennussetti!

By

Jos olet nostalginen vuoden 2007 pelimaailmaa kohtaan, MEGA on juuri sinulle sopiva. Esittelyssä uusi 3:4 mittakaavassa oleva Xbox 360 -rakennussarja, joka sisältää Halo 3:n laatikollisen kopion. Vaikka pakattu kopio ei itse asiassa teleportoi peliä näytölle, se toimii konsolin kanssa aivan kuten aito!

Tämä keräilijärakennussarja, joka on ennakkotilattavissa yksinomaan Targetin kautta Yhdysvalloissa, on 150 dollaria. Se tarjoaa täysin rakennettavan Xbox 360 -replikamallin aidoilla ja tarkoilla yksityiskohdilla. Konsolissa ja ohjaimessa on jopa työvalot parantamaan pelikokemusta. Konsoli avautuu paljastaen levyaseman ja muita yllätyksiä, ja kun laitat sisään Halo 3 -teeman levyn, emolevy aktivoituu.

MEGA Xbox 360 -rakennussarjan merkittäviä ominaisuuksia ovat irrotettava kiintolevy, interaktiivinen sisäpuoli, johon pääsee käsiksi irrottamalla sivupaneelit, ja yhteensopivuus muiden MEGA-rakennussarjojen ja muiden tuotemerkkisten rakennussarjojen kanssa.

Tämä 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille rakentajille, jotka nauttivat palkitsevasta ja haastavasta rakennuskokemuksesta, tämä kopio Xbox 360 -konsoli on saatavilla 8. lokakuuta alkaen Yhdysvalloissa.

Jos olet kiinnostunut ennakkotilaamaan tämän nostalgisen pelisetin, tutustu alla olevaan kauppasivun linkkiin. Lisäksi olemme lisänneet lisää kuvia tästä upeasta setistä herättääksemme kiinnostuksesi entisestään.

